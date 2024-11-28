موعد مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر سيتي في البريميرليج والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الريدز، مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الـ 13، من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق ليفربول لمواصلة انتصاراته هذا الموسم محليا وقاريا بالفوز علي مانشستر سيتي حتي يوسع فارق النقاط مع السيتي إلي 11 نقطة مما يعزز فرصه في التتويج بلقب البريميرليج للموسم الجاري، بينما يسعي مانشستر سيتي للفوز حتي يقلص فارق النقاط إلي 5 نقاط ويشعل صراع الصدارة من جديد.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

صافرة بداية مباراة فريق ليفربول ضد مانشستر سيتي، والتي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة السادسة مساء الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر المقبل.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

يمكنك متابعة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

ليفربول ضد مانشستر سيتي

تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: كيهيلير

الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - برادلي

الوسط: ريان جرافينبيرخ - جاكبو - كورتيس جونز.

الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ليفربول

حراسة المرمى: أورتيجا.

الدفاع: ريكو لويس، جون ستونز، مانويل أكانجي، ناثان آكي.

الوسط: أورايلي، ميكاتي، جوندوجان.

الهجوم: سافيو، فيل فودين، ماتيوس نونيز

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 31 نقطة

2- مانشستر سيتي 23 نقطة

3- تشيلسي 22 نقطة

4- أرسنال 22 نقطة

5- برايتون 22 نقطة

6- توتنهام 19 نقطة

7- نوتينجهام فورست 19 نقطة

8- أستون فيلا 19 نقطة

9- نيوكاسل يونايتد 18 نقطة

10- فولهام 18 نقطة

11- برينتفورد 17 نقطة

12- مانشستر يونايتد 15 نقطة

13- بورنموث 15 نقطة

14- وست هام 12 نقطة

15- إيفرتون 11 نقاط

16- ليستر سيتي 10 نقاط

17- وولفرهامبتون 9 نقاط

18- كريستال بالاس 8 نقاط

19- إيبسويتش تاون 8 نقاط

20- ساوثهامبتون 4 نقاط

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