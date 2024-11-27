التشكيل الرسمي لمباراة أستون فيلا ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

يحل فريق يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، ضيفًا ثقيلًا على نظيره أستون فيلا الإنجليزي، في العاشرة مساءً على استاد "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ونجح فريق أستون فيلا في الجولات الأربع السابقة في الفوز بثلاث مباريات وخسارة لقاء وحيد، فيما انتصر يوفنتوس في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مثله.

ويتواجد فريق أستون فيلا، في المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط، فيما يأتي يوفنتوس في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

فريق يوفقنتوس

تشكيل يوفنتوس ضد أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: ميشيل.

خط الدفاع: نيكولو سافونا - كالولو - فيديريكو جاتي - أندريا كامبياسو.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي - كيفرين تورام ـ شيكو كونسيساو - كينان يلدز.

خط الهجوم: تيموتي وياه - كووبميينيرز.

تشكيل أستون فيلا ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: باو توريس - إزري كونسا - دييجو كارلوس - لوكاس ديني.

خط الوسط: يوري تيليمانز - بوكايو كامارا - مورجن روجرز.

خط الهجوم: جون مكجين - ليون بايلي- أولي واتكينز.

تاريخ مواجهات أستون فيلا ويوفنتوس

التقى أستون فيلا مع يوفنتوس، في مباراتين فقط بدوري أبطال أوروبا، حقق يوفنتوس الفوز فيهما، وسجل الفريق الإيطالي 5 أهداف، فيما استقبل هدفين.

ويعد جراي شاو، الهداف التاريخي لنادي أستون فيلا في دوري الأبطال برصيد 7 أهداف، فيما يأتي أليساندرو ديل بييرو، كهداف تاريخي لفريق يوفنتوس برصيد 43 هدفًا.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

وجاء ترتيب دوري أبطال أوروبا كالتالي:-

إنتر - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 13) برشلونة - (المباريات: 5 - الأهداف: 18 - النقاط: 12) ليفربول - (المباريات: 4 - الأهداف: 10 - النقاط: 12) أتالانتا - (المباريات: 5 - الأهداف: 11 - النقاط: 11) باير ليفركوزن - (المباريات: 5 - الأهداف: 11 - النقاط: 10) موناكو - (المباريات: 4 - الأهداف: 10 - النقاط: 10) أرسنال - (المباريات: 5 - الأهداف: 8 - النقاط: 10) سبورتينغ لشبونة - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 10) بريست - (المباريات: 5 - الأهداف: 9 - النقاط: 10) دورتموند - (المباريات: 4 - الأهداف: 13 - النقاط: 9) بايرن ميونيخ - (المباريات: 5 - الأهداف: 12 - النقاط: 9) أستون فيلا - (المباريات: 4 - الأهداف: 6 - النقاط: 9) أتلتيكو مدريد - (المباريات: 5 - الأهداف: 11 - النقاط: 9) ميلان - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 9) مانشستر سيتي - (المباريات: 5 - الأهداف: 13 - النقاط: 8) يوفنتوس - (المباريات: 4 - الأهداف: 7 - النقاط: 7) ليل - (المباريات: 4 - الأهداف: 5 - النقاط: 7) سيلتيك - (المباريات: 4 - الأهداف: 9 - النقاط: 7) دينامو كييف - (المباريات: 4 - الأهداف: 10 - النقاط: 7) فينورد - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 7) ريال مدريد - (المباريات: 4 - الأهداف: 9 - النقاط: 6) بنفيكا - (المباريات: 4 - الأهداف: 7 - النقاط: 6) كلوب بروج - (المباريات: 4 - الأهداف: 3 - النقاط: 6) بي إس في - (المباريات: 4 - الأهداف: 7 - النقاط: 5) شتوتغارت - (المباريات: 4 - الأهداف: 3 - النقاط: 4) باريس سان جيرمان - (المباريات: 5 - الأهداف: 3 - النقاط: 4) شاختار دونيتسك - (المباريات: 4 - الأهداف: 2 - النقاط: 4) سبارتا براجا - (المباريات: 5 - الأهداف: 5 - النقاط: 4) جيرونا - (المباريات: 4 - الأهداف: 4 - النقاط: 3) سالزبورغ - (المباريات: 5 - الأهداف: 3 - النقاط: 3) بولونيا - (المباريات: 4 - الأهداف: 0 - النقاط: 1) ستورم غراز - (المباريات: 4 - الأهداف: 1 - النقاط: 0) لايبزيغ - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 0) النجم الأحمر - (المباريات: 4 - الأهداف: 4 - النقاط: 0) سلوفان براتيسلافا - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 0) يونغ بويز - (المباريات: 5 - الأهداف: 2 - النقاط: 0)

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