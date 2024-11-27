مفاجآت في تشكيل الزمالك ضد بلاك بولز بالكونفدرالية الأفريقية

يترقب عشاق القلعة البيضاء مباراة الزمالك ضد بلاك بولز ، التي تجمعهما بعد قليل ضمن مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق الزمالك خلال هذه المواجهة الأفريقية لتحقيق فوز مريح ضد بلاك بولز في بداية رحلته للدفاع عن لقب الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري الذي توج به العام الماضي .

تشكيل الزمالك ضد بلاك بولز

أعلن جوزيه جوميز تشكيل فريق الزمالك ضد نظيره بلاك بولز ويأتي كالأتي..

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : دونجا - السعيد - إيشو.

خط الهجوم : زيزو - شلبي - سيف الدين الجزيري.

موعد مباراة الزمالك ضد بلاك بولز ب الكونفدرالية الأفريقية

تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ضد بلاك بولز، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر2024، ضمن مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات بـ الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بلاك بولز

تستطيع متابعة مباراة الزمالك ضد بلاك بولز، في الكونفدرالية الأفريقية موسم 2024-2025، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

الزمالك ضد بلاك بولز

قائمة غيابات الزمالك ضد بلاك بولز

يرصد لكم الموجز، قائمة غيابات فريق الزمالك ضد بلاك بولز الموزمبيقي وتضم كل من.. ناصر ماهر، محمد شحاتة، محمد السيد، أحمد حمدي للإصابة، كما يغيب محمد عبد الشافي ومحمود حمدي الونش بسبب عدم الجاهزية بعد التعافي من الرباط الصليبي، و شيكابالا وناصر منسي للإيقاف.

الفرق المشاركة بالكونفدرالية الأفريقية 2024-2025

يشارك بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025 كل من .. الزمالك، نهضة بركان المغربي، سيمبا التنزاني، اتحاد العاصمة الجزائري، أسيك ميموزا الإيفواري، الملعب المالي، المصري البورسعيدي، الصفاقسي التونسي، إنييمبا النيجيري، جراف السنغالي، لواندا الأنجولي، برافوز الأنجولي، النادي الرياضي القسنطيني الجزائري، أورابا يونايتد البوتسواني، بلاك بولز الموزمبيقي، نادي ستيلان بوش الجنوب إفريقي.

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