مفاجأة نارية.. بيب جوارديولا كان قريبًا من الدوري الإسباني قبل مانشستر سيتي

فجر رئيس نادي خيتافي الإسباني مفاجأة حول بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي، واقترابه من النادي لقيادته، قبل أن يتولى بطل الدوري الإنجليزي ويهيمن معه على البطولات المختلفة.

حقيقة اقتراب بيب جوارديولا من خيتافي الإسباني

واعترف أنخيل توريس رئيس نادي خيتافي الإسباني في تصريحاته عن بيب جوارديولا وتدريبه في الدوري الإسباني قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.

ويكشف الموجز تفاصيل تصريحات توريس عن بيب جوارديولا واقترابه في وقت سابق من نادي إسباني.

تفاصيل مفاوضات خيتافي مع بيب جوارديولا

وقال توريس في تصريحاته لصحيفة "ماركا" الإسبانية، : " نعم، توصلنا خلال عام 2008 إلى اتفاق مع بيب جوارديولا الذي كان يدرب فريق الرديف لبرشلونة في الدرجة الثالثة آنذاك، تحدثت مع تشيكي بيجوريستين، الذي كان مديرًا رياضيًا لبرشلونة في ذلك الوقت، وأبلغته أننا سنتعاقد مع جوارديولا، ولم يمانع".

وأضاف رئيس نادي خيتافي: "طلب مني تشيكي التحدث مع جوارديولا وشقيقه الذي كان وكيله، وناقشنا الأمر في صالة كبار الشخصيات بمطار باراخاس ووافق بيب على قيادة خيتافي، في ذلك الوقت، كانوا في برشلونة يريدون التعاقد مع مايكل لاودروب لقيادة الفريق، بسبب سوء نتائج الفريق تحت قيادة فرانك ريكارد".ب

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

بيب جوارديولا يوضح حقيقة إيذاء نفسه بسبب مانشستر سيتي

وظهر بيب جوارديولا مجروحًت بعد سقوط مانشستر سيتي في فخ التعادل أمام فينوورد في دوري أبطال أوروبا.

وكتب الإسباني على صفحته: “لقد تفاجأت بسؤال في نهاية مؤتمر صحفي الليلة الماضية حول خدش ظهر على وجهي وأوضح أن ظفرًا حادًا تسبب في ذلك عن طريق الخطأ، لم يكن المقصود من إجابتي بأي حال من الأحوال تسليط الضوء على القضية الخطيرة للغاية المتمثلة في إيذاء النفس”.

واردف الإسباني في تصريحاته: “أعلم أن العديد من الأشخاص يعانون من مشاكل الصحة العقلية كل يوم، وأود أن أغتنم هذه اللحظة لتسليط الضوء على إحدى الطرق التي يمكن للأشخاص من خلالها طلب المساعدة، من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 116 123 أو إرسال بريد إلكتروني”.

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