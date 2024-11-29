مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي وجدول الترتيب

ستنطلق مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي مساء غد الجمعة، وستشهد مواجهات نارية أبرزها القمة بين ليفربول ونظيره مانشستر سيتي.

ويوضح الموجز مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي

الجمعة 29-11-2024

برايتون أند هوف ألبيون ضد ساوثهامبتون - 10:00 مساء

السبت 30-11-2024

برينتفورد ضد ليستر سيتي - 5:00 مساء

كريستال بالاس ضد نيوكاسل يونايتد - 5:00 مساء

نوتينجهام فورست ضد إيبسويتش تاون - 5:00 مساء

وولفرهامبتون ضد بورنموث - 5:00 مساء

وست هام يونايتد ضد أرسنال - 7:30 مساء

الأحد 1-12-2024

تشيلسي ضد أستون فيلا - 3:30 مساء

مانشستر يونايتد ضد إيفرتون - 3:30 مساء

توتنهام هوتسبير ضد فولهام - 3:30 مساء

ليفربول ضد مانشستر سيتي - 6:00 مساء

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 13

1- ليفربول - 31 نقطة

2- مانشستر سيتي - 23 نقطة

3- تشيلسي - 22 نقطة

4- آرسنال - 22 نقطة

5- برايتون - 22 نقطة

6- توتنهام - 19 نقطة

7 نوتنجهام فورست - 19 نقطة

8- أستون فيلا - 19 نقطة

9- فولهام - 18 نقطة

10- نيوكاسل - 18 نقطة

11- برينتفورد - 17 نقطة

12- مانشستر يونايتد - 16 نقطة

13- بورنموث - 15

14- وست هام - 15

15- إيفرتون - 11

16- ليستر سيتي - 10

17- وولفرهامبتون - 9

18- إيبسويتش تاون - 9

19- كريستال بالاس - 8

20- ساوثامبتون - 4

ليفربول - الدوري الإنجليزي

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إرلينج هالاند - مانشستر سيتي 12

2- محمد صلاح - ليفربول 10

3- بريان مبيومو - برينتفورد 8

3- كريس وود - نوتنجهام فورست 8

4- كول بالمر - تشيلسي 7

4- يوان ويسا - برينتفورد 7

4- نيكولاس جاكسون - تشيلسي 7

4- ماثيوس كونها - وولفرهامبتون 7

اقرأ أيضًا.. الدوري الإنجليزي| أموريم يبدأ رحلته مع مانشستر يونايتد بتشكيل ثابت أمام إيبسويتش

ثنائية محمد صلاح تقود ليفربول لفوز مثير ضد ساوثهامبتون 3-2 بالدوري الإنجليزي