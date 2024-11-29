أول رد فعل من إمام عاشور بعد عودة النادي الأهلي للتدريبات

استأنف فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة استعدادًا لملاقاة فريق البنك في إطار منافسات بطولة الدوري المصري على ملعب " السلام".

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام منافسه البنك الذي يقوده فنيًا طارق مصطفى يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

وستبدأ صافرة لقاء النادي الأهلي أمام البنك الأهلي اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بالمملكة العربية السعودية.

إمام ع ا شور يغيب عن مران النادي الأهلي

وشهدت مران النادي الأهلي غياب إمام عاشور نجم وسط القلعة الحمراء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بسبب عقوبة الإيقاف المفروضة عليه.

وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي لـ " الموجز " أن إمام عاشور لم يشارك في التدريب مع الفريق اليوم بسبب تغريمه مليون جنيه وتوجيهه بالتدرب بشكل فردي لمدة أسبوع بقرار من إدارة الكرة برئاسة محمد رمضان.

إمام عاشور- النادي الأهلي

وأثار إمام عاشور جدلا داخل الأهلي بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على عدم مشاركته في مباراة استاد أبيدجان.

تصاعدت الأزمة بين إمام عاشور ومارسيل كولر والإدارة بعد مباراة الفريق مع استاد أبيدجان بسبب عدم مشاركة اللاعب، مما أدى إلى فرض غرامة مالية عليه.

نشر إمام عاشور صورة على حسابه في إنستجرام مصحوبة بعبارة تعبر عن أهمية صلاة الفجر.

في الوقت نفسه، عاود الفريق الأول للأهلي تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز يوم الأحد المقبل.



جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي ضد البنك

1. النادي الأهلي - 7 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3. المصري - 7 نقاط

4. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

5. الزمالك - 6 نقاط

6. فاركو - 4 نقاط

7. غزل المحلة -4 نقاط

8. سموحة - 4 نقاط

9. الاسماعيلي - 4 نقاط

10. طلائع الجيش - 4 نقاط

11. سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

12. فيوتشر - 3 نقاط

13. بتروجيت - نقطتين

14. الجونة - نقطتين

15. زد - نقطتين

16. إنبي - نقطة

17. البنك الأهلي - نقطة

18. حرس الحدود - نقطة.



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