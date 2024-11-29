غيابات النادي الأهلي أمام البنك في الدوري المصري.. أسماء مدوية

يعاني فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي من غيابات عديدة قبل المواجهة المرتقبة ضد البنك الأهلي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

ويستضيف فريق النادي الأهلي منافسه البنك على ملعب السلام في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري يوم الأحد المقبل الموافق الأول من ديسمبر المقبل.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي ضد البنك الأهلي يوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

6 غيابات عن النادي الأهلي ضد البنك في الدوري

ووفقًا لما علمه " الموجز " فإن النادي الأهلي سيفقد خدمات كل من كريم فؤاد ،محمد هاني ، الدولي التونسي علي معلول ،وسام أبو علي ،المغربي أشرف داري للإصابة.

في المقابل سيغيب طاهر محمد طاهر عن صفوف المارد الأحمر خلال لقاء البنك بسبب حصوله على الإنذار الثالث في لقاء الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

النادي الأهلي

وبدأ النادي الأهلي مشواره الكروي في بطولة الدوري المصري هذا الموسم بفوز عريض على منافسه سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيًا أيمن الرمادي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على منافسه نادي زد بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري بينما تعادل أمام الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة بالمسابقة المحلية.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي ضد البنك

1. النادي الأهلي - 7 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3. المصري - 7 نقاط

4. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

5. الزمالك - 6 نقاط

6. فاركو - 4 نقاط

7. غزل المحلة -4 نقاط

8. سموحة - 4 نقاط

9. الاسماعيلي - 4 نقاط

10. طلائع الجيش - 4 نقاط

11. سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

12. فيوتشر - 3 نقاط

13. بتروجيت - نقطتين

14. الجونة - نقطتين

15. زد - نقطتين

16. إنبي - نقطة

17. البنك الأهلي - نقطة

18. حرس الحدود - نقطة.

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