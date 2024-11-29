تطورات إصابة وسام أبو علي مع النادي الأهلي.. مفاجأة جديدة

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة ضد نادي البنك الأهلي في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

ستقام مباراة النادي الأهلي والبنك الأهلي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وسام أبو علي يعود لتدريبات النادي الأهلي

وشهدت الساعات الأخيرة مشاركة وسام أبو علي مهاجم الفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي في تدريبات المارد الأحمر استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وقام وسام أبو علي تدريبات منفردة للتعافي من إصابته في القدم التي تعرض لها خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وسام أبو علي - النادي الأهلي

استأنف النادي الأهلي تدريباته اليوم الجمعة، استعدادًا للمباراة المقبلة ضد البنك الأهلي يوم الأحد.

و يحتل المارد الأحمر المركز الأول في الدوري برصيد 7 نقاط، بينما يحتل البنك الأهلي المركز السابع عشر بنقطة واحدة فقط.

وكان النادي الأهلي قد بدأ مشواره في بطولة الدوري المصري بفوز مثير على منافسه سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين قبل أن ينتصر على زد بهدف نظيف.

وتعادل النادي الأهلي في اخر مواجهاته ببطولة الدوري المصري في الجولة الثالثة من عمر المسابقة المحلية أمام الاتحاد السكندري بهدف لمثله.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي ضد البنك

ويعرض “ الموجز ” جدول ترتيب دوري نايل قبل صدام المارد الأحمر أمام البنك الأهلي على النحو التالي:

1. النادي الأهلي - 7 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3. المصري - 7 نقاط

4. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

5. الزمالك - 6 نقاط

6. فاركو - 4 نقاط

7. غزل المحلة -4 نقاط

8. سموحة - 4 نقاط

9. الاسماعيلي - 4 نقاط

10. طلائع الجيش - 4 نقاط

11. سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

12. فيوتشر - 3 نقاط

13. بتروجيت - نقطتين

14. الجونة - نقطتين

15. زد - نقطتين

16. إنبي - نقطة

17. البنك الأهلي - نقطة

18. حرس الحدود - نقطة.

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