موعد مباراة برشلونة القادمة ضد لا بالماس بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تترقب جماهير البارسا، مباراة برشلونة القادمة ضد لا بالماس، ضمن مباريات الجولة الـ 15، من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق برشلونة لتجاوز محطة لا بالماس ليعزز موقعه في صدارة ترتيب الدوري الإسباني ويوسع فارق النقاط مع ريال مدريد مما يعزز فرصه في التتويج بلقب الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

موعد مباراة برشلونة ضد لا بالماس

تنطلق مباراة فريق برشلونة ضد لا بالماس، والتي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة الثالثة عصر غد السبت الموافق 30 نوفمبر الجاري.

القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة ضد لا بالماس

يمكنك متابعة مباراة برشلونة ضد لا بالماس، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 3.

برشلونة ضد لا بالماس

مواجهات نارية بالجولة الـ 15 لبطولة الدوري الإسباني

تشهد الجولة الـ 15 لبطولة الدوري الإٍسباني عدة مواجهات نارية وتأتي كالأتي..

مباريات الجمعة 29 نوفمبر الجاري..

ريال مايوركا ضد فالنسيا - 10 مساء

مباريات السبت 30 نوفمبر الجاري

برشلونة ضد لا بالماس - 3 عصرا

ألافيس ضد ليجانيس - 5:15 مساء

إسبانيول ضد سيلتافيجو -7:30 مساء

بلد الوليد ضد أتلتيكومدريد - 10 مساء

مباريات الأحد 1 ديسمبر المقبل

فياريال ضد جيرونا - 3 عصرا

ريال مدريد ضد خيتافي - 5:15 مساء

رايو فاييكانو ضد أتلتيك بلباو - 7:30 مساء

ريال سوسيداد ضد ريال بيتيس - 10 مساء

مباريات الاثنين 2 ديسمبر المقبل

إشبيلية ضد أوساسونا - 10 مساء

ترتيب الدوري الإسباني

يرصد لكم الموجز جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد لا بالماس والذي يأتي على النحو التالي:

1- برشلونة 34 نقطة

2- ريال مدريد 30 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 29 نقطة

4- فياريال 25 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 23 نقطة

6- أوساسونا 22 نقطة

7- جيرونا 21 نقطة

8- ريال مايوركا 21 نقطة

9- ريال بيتيس 20 نقطة

10- ريال سوسييداد 18 نقطة

11- سيلتا فيجو 18 نقطة

12- إشبيلية 18 نقطة

13- رايو فاليكانو 16 نقطة

14- ليجانيس 14 نقطة

15- خيتافي 13 نقطة

16- ديبورتيفو ألافيس 13 نقطة

17- لاس بالماس 12 نقطة

18- فالنسيا 10 نقاط

19- إسبانيول 10 نقاط

20- بلد الوليد 9 نقاط

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