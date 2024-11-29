تاريخ مواجهات ليفربول ضد مانشستر سيتي قبل قمة الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق كرة القدم حوال العالم، مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي، التي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 13، من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز حيث يسعي فريق ليفربول لمواصلة نتائجه الجيدة هذا الموسم بالفوز علي مانشستر سيتي حتي يوسع فارق النقاط مع السيتي إلي 11 نقطة مما يعزز فرصه في التتويج بلقب البريميرليج للموسم الجاري، بينما يسعي مانشستر سيتي للفوز حتي يقلص فارق النقاط إلي 5 نقاط ويشعل صراع البطولة من جديد.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

تنطلق قمة ليفربول ضد مانشستر سيتي، والتي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة السادسة مساء الأحد المقبل الموافق 1 ديسمبر المقبل.

تاريخ مواجهات ليفربول ضد مانشستر سيتي قبل قمة الدوري

التقى فريقا ليفربول ومانشستر سيتي في 140 مباراة قبل مواجهة الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي استطاع الريدز الفوز فى 67 مواجهة مقابل 33 لصالح مان سيتي، بينما انتهت 40 مواجهة بالتعادل بينهما.

وسجل لاعبو فريق ليفربول 253 هدفًا مقابل 175 لصالح مان سيتي، ويحتل إيان راش في صدارة ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 15 هدفًا، يليه الثنائي كيني دالجيتش، ومحمد صلاح بواقع 11 هدفا.

القنوات الناقلة لـ مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

تستطيع مشاهدة قمة ليفربول ضد مانشستر سيتي، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

ليفربول ضد مانشستر سيتي

تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: كيهيلير

الدفاع: أندرو روبيرتسون - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - برادلي

الوسط: ريان جرافينبيرخ - جاكبو - كورتيس جونز.

الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ليفربول

حراسة المرمى: أورتيجا.

الدفاع: ريكو لويس، جون ستونز، مانويل أكانجي، ناثان آكي.

الوسط: أورايلي، ميكاتي، جوندوجان.

الهجوم: سافيو، فيل فودين، ماتيوس نونيز

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل قمة ليفربول ضد مانشستر سيتي ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 31 نقطة

2- مانشستر سيتي 23 نقطة

3- تشيلسي 22 نقطة

4- أرسنال 22 نقطة

5- برايتون 22 نقطة

6- توتنهام 19 نقطة

7- نوتينجهام فورست 19 نقطة

8- أستون فيلا 19 نقطة

9- نيوكاسل يونايتد 18 نقطة

10- فولهام 18 نقطة

11- برينتفورد 17 نقطة

12- مانشستر يونايتد 15 نقطة

13- بورنموث 15 نقطة

14- وست هام 12 نقطة

15- إيفرتون 11 نقاط

16- ليستر سيتي 10 نقاط

17- وولفرهامبتون 9 نقاط

18- كريستال بالاس 8 نقاط

19- إيبسويتش تاون 8 نقاط

20- ساوثهامبتون 4 نقاط

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