سلوت يعلق على مستقبل محمد صلاح ومواجهة مانشستر سيتي

تحدث الهولندي أرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، على إهدار محمد صلاح لركلة الجزاء أمام ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا في دور المجموعات.

ليفربول يحقق فوزًا مثيرًا أمام ريال مدريد

ورغم إهدار محمد صلاح لركلة جزاء، إلا أن نادي ليفربول حقق فوزًا مثيرًا أمام ريال مدريد بهدفين دون مقابل، ليواصل تصدر جدول ترتيب المجموعة ويقترب من خطف بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

ويستعرض الموجز تصريحات سلوت عن محمد صلاح والمواجهة المقبلة ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال أرني سلوت عن إهدار الفرعون المصري محمد صلاح ركلة جزاء أمام ريال مدريد مساء الأربعاء الماضي: "إهدار ركلة الجزاء أمر ممكن، لكنه لا يعني أن صلاح كان منشغلًا بمحادثات حول عقده".

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وتحدث أرني سلوت عن مواجهة مانشستر سيتي المقبلة، وقال في تصريحاته: “مانشستر سيأتي إلى أنفيلد لإظهار سبب فوزهم بالدوري الإنجليزي لأربع مرات متتالية، وما حققوه في السنوات الأخيرة ليس بالأمر السهل”.

وأردف مدرب ليفربول: "علينا أن نظهر بأننا قادرون على منافستهم، لقد كنا منافسهم لعدة سنوات وكانوا دائمًا في القمة، ولكن هذه المرة يجب أن نتخذ القرارات الصحيحة، مباراة مانشستر سيتي لا تقل أهمية عن مواجهة ريال مدريد، لقد أنهينا الأسبوع بمباراة خطيرة ضد بطل أوروبا، وسنبدأ الأسبوع بمباراة أخرى خطيرة ضد بطل البريميرليج، علينا أن نسير بهدوء لتحقيق النتائج المطلوبة".

محمد صلاح - نادي ليفربول

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول ومانشستر سيتي

1- ليفربول - 31 نقطة

2- مانشستر سيتي - 23

3- تشيلسي - 22

4- آرسنال - 22

5- برايتون - 22

6- توتنهام - 19

7 نوتنجهام فورست - 19

8- أستون فيلا - 19

9- فولهام - 18

10- نيوكاسل - 18

11- برينتفورد - 17

12- مانشستر يونايتد - 16

13- بورنموث - 15

14- وست هام - 15

15- إيفرتون - 11

16- ليستر سيتي - 10

17- وولفرهامبتون - 9

18- إيبسويتش تاون - 9

19- كريستال بالاس - 8

20- ساوثامبتون - 4

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