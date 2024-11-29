أسطورة إنجلترا يكشف تفاصيل أزمة محمد صلاح مع ليفربول

تحدث آلان شيرار أسطورة منتخب إنجلترا السابق، عن مستجدات موقف محمد صلاح مع ناديه ليفربول، عقب الأزمة الأخيرة التي أثارتها تصريحات الفرعون المصري حول تجديد عقده مع الريدز.

ويرتبط محمد صلاح بعقد حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري مع نادي ليفربول، ولم يتوصل الطرفين لصيغة اتفاق حتى الآن لتجديد التعاقد بينهما وسط تلقي الفرعون عروض احترافية خرافية.

سر أزمة محمد صلاح مع ليفربول

وأدلى محمد صلاح بتصريحات نارية، بعدما أعلن أن رحيله عن ليفربول بات أقرب من استمراره في أنفيلد، وأن الإدارة لم تفتح معه خط التفاوض حتى الآن.

أسطورة إنجلترا يكشف سر أزمة محمد صلاح

ورفض آلان شيرار الهجوم على محمد صلاح موضحًا تفاصيل حديثه الأخير، وأعلن أنه الفرعون صرح بأنه لم يعرض عليه عقد جديد ولم يعلن أن المفاوضات لم تبدأ بعد وهناك اختلاف.

وأكد شيرار أن محمد صلاح رفض أن يصرح وكيله بما قاله حتى لا يشتعل الأمر بينه وبين ليفربول، وفضل أن يقوله بنفسه، خاصة وأنه قليل الكلام بعد المباريات.

وأشار أن ليفربول لا يريد التخلص من محمد صلاح ولا اللاعب يريد الرحيل مثلما ردد البعض، لأنه لاعب عظيم ومن أفضل لاعبي العالم وستظل مكانته محفوظة في تاريخ الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح - ليفربول الإنجليزي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ومركز محمد صلاح

ويحتل محمد صلاح وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يسلط عليه الموجز الضوء

1- إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 12

2- محمد صلاح - ليفربول - 10

3- بريان مبيومو - برينتفورد - 8

3- كريس وود - نوتنجهام فورست - 8

4- كول بالمر - تشيلسي - 7

4- يوان ويسا - برينتفورد - 7

4- نيكولاس جاكسون - تشيلسي - 7

4- ماثيوس كونها - وولفرهامبتون - 7

5- داني ويلبيك - برايتون - 6

5- ليام ديلاب - إبسويتش تاون - 6

5- أولي واتكينز - أستون فيلا - 6

6- لويس دياز - ليفربول - 5

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