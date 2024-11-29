غياب محمد صلاح.. القوائم المرشحة لجوائز ذا بيست 2024

أزاح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الستار عن المرشحين لحصد جوائز ذا بيست 2024، للأفضل عن العام الجاري 2024، والمقرر أن يتم تقديمها في حفل مطلع العام المقبل كما جرت العادة.

موقف محمد صلاح من جوائز ذا بيست 2024

وفي خطوة مفاجئة، غاب محمد صلاح عن قوائم المرشحين لجوائز ذا بيست 2024، والتي كشفها فيفا في الساعات الأخيرة ويستعرضها الموجز.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب ذا بيست 2024

1- داني كارفاخال - منتخب إسبانيا - ريال مدريد

2- إرلينج هالاند - منتخب النرويج - مانشستر سيتي

3- فيديريكو فالفيردي - منتخب أوروجواي - ريال مدريد

4- فلوريان فيرتز - منتخب ألمانيا - باير ليفركوزن

5- جود بيلينجهام - منتخب إنجلترا - ريال مدريد

6- كيليان مبابي - منتخب فرنسا - باريس سان جيرمان - ريال مدريد

7- لامين يامال - منتخب إسبانيا - برشلونة

8- ليونيل ميسي - منتخب الأرجنتين - إنتر ميامي

9- رودري - إسبانيا - مانشستر سيتي

10- توني كروس - ألمانيا - ريال مدريد - معتزل حالياً

11- فينيسيوس جونيور - البرازيل - ريال مدريد

ذا بيست 2024

المرشحون لجائزة أفضل مدرب ذا بيست 2024

1- كارلو أنشيلوتي - إيطاليا - ريال مدريد الإسباني

2- ليونيل سكالوني - الأرجنتين - الأرجنتين

3- لويس دي لا فوينتي - إسبانيا - إسبانيا

4- بيب غوارديولا - إسبانيا - مانشستر سيتي الإنجليزي

5- تشابي ألونسو - إسبانيا - باير ليفركوزن الالماني

المرشحون لجائزة أفضل حارس ذا بيست 2024

1- أندري لونين - منتخب أوكرانيا - ريال مدريد الإسباني

2- دافيد رايا - منتخب إسبانيا - أرسنال الإنجليزي

3- إيدرسون - منتخب البرازيل - مانشستر سيتي الإنجليزي

4- إميليانو مارتينيز - منتخب الأرجنتين - أستون فيلا الإنجليزي

5- جيانلويجي دوناروما - منتخب إيطاليا - باريس سان جيرمان الفرنسي

6- مايك مينيان - منتخب فرنسا - ميلان الإيطالي

7- أوناي سيمون - منتخب إسبانيا - أتلتيك بيلباو الإسباني

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