مركون على الرف.. الأهلي يرفض رحيل إمام عاشور بعد الأزمة الأخيرة

يواجه إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصيرًا مجهولًا في الفترة الحالية، بعد الأزمة الأخيرة التي اشتعلت وبدأت من مارسيل كولر المدير الفني مرورًا بـ محمد الشناي قائد الفريق وصولًا إلى محمد رمضان مدير الفني في القلعة الحمراء.

تمرد إمام عاشور يشعل جدران التتش في النادي الأهلي

وأعلن إمام عاشور تمرده على قرارات مارسيل كولر المدير الفني النادي الأهلي، بعد عدم مشاركته في مباراته الأخيرة ضد ستاد ابيدجان الإيفواري في الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

موقف الأهلي من بيع إمام عاشور

ويكشف الموجز تطورات أزمة إمام عاشور واحتمالية رحيله عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة بعد تمرده وتجاوزه ضد محمد رمضان المدير الرياضي للفريق,

ورغم الأزمات التي يفتعلها إمام عاشور داخل النادي الأهلي في الفترة الأخيرة، إلا أن الإدارة ترفض رحيل اللاعب، ولم يتم مناقشة أي عروض احتراف له أو رحيله حتى الآن.

الأهلي يرفض رحيل إمام عاشور بفرمان من كولر

وحصل إمام عاشور في وقت سابق على أكثر من عرض احترافي في الدوريات الأوروبية والخليجية، ولكن القلعة الحمراء رفضت مناقشة العروض رفضًا قاطعًا، بسبب قرار السويسري مارسيل كولر الذي يعتمد على اللاعب بطريقة أساسية، ويرفض المساس به.

إمام عاشور - النادي الأهلي

موقف الأهلي من إمام عاشور

ويفكر النادي الأهلي في تجميد إمام عاشور في الفترة المقبلة، وعدم رحيله أو احترافه، بل تهميش دوره مع الفريق وملازمته مقاعد البدلاء أو الخروج من قوائم المباريات لحين تراجعه عن سلوكه الذي اتبعه في الفترة الأخيرة من افتعال الأزمات.

وسيطلب النادي الأهلي من إمام عاشور الاعتذار من الجهاز الفني للفريق، بالإضافة إلى محمد الشناوي قائد الفريق بعد المناوشات الكلامية التي شهدتها غرفة ملابس الفريق في استاد القاهرة الدولي.

وعلى جانب آخر، سيكون إمام عاشور ملزم بالاعتذار من محمد رمضان المدير الرياضي للفريق، بعد السخرية من قراره والصورة الساخرة التي رد بها على العقوبة على صفحته الرسمية اليوم.

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