موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بورسيا دورتموند في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

ينتظر مشجعو كرة القدم العالمية في مختلف الأنحاء، موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بورسيا دورتموند في الدوري الألماني ومعرفة القنوات الناقلة لها.

وحرص موقع وجريدة الموجز، على أن يقدم لمتابعيه الكرام، كل ما يخص مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند المرتقبة بينهما في قمة الدوري الألماني.

اصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ مع غريمه بوروسيا دورتموند، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الألماني هذا الموسم 2024-2025.

وتعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند من أبرز مباريات الدوري الألماني التي ينتظرها الفريقين، نظرًا للشعبية الجارفة التي يتمتع بيها كل منهما.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند

تقرر أن موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني، مساء يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024.

وتقام مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، وفي الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند

تشكيل بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند

ومن المنتظر أن يأتي تشكيل بايرن ميونخ في هذه القمة على النحو التالي.

في حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: رافائيل جوريرو، دايوت أوباميكانو، كيم مين جاي، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط الدفاعي: جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا.

خط الوسط الهجومي: مايكل أوليز، جمال موسيالا، سيرجي جنابري.

خط الهجوم: هاري كين.

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ

بينما يضم تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع في هذا الكلاسيكو كل من.

في حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: جوليان رايرسون، والديمار أنتون، نيكو شلوتربيك، رامي بن سبعيني.

خط الوسط الدفاعي: فيليكس نميشا، باسكال جروس.

خط الوسط الهجومي: ماكسمليان بيير، مارسيل سابيتزر، جيمي بينوي جيتينز.

خط الهجوم: سيرو جيراسي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبورسيا دورتموند

وتذاع أحداث مباراة بايرن ميونخ وبورسيا دورتموند عبر شاشة بي إن سبورت، المسؤولة عن بث مباريات الدوري الألماني في الشرق الأوسط.

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