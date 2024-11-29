نادى الزمالك يستعيد نجمه أمام غزل المحلة في الدوري المصري

يستعيد فريق الكروي الأول بـ نادى الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لاعبًا جديدًا قبل المواجهة المرتقبة ضد غزل المحلة في إطار منافسات بطولة الدوري المصر.

ويواجه فريق الكرة بـ نادى الزمالك بقيادة جوميز منافسه غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري على ملعب " المحلة الكبرى" وذلك يوم الأثنين المقبل.

وستنطلق مواجهة نادى الزمالك أمام زعيم الفلاحين يوم الأثنين 2 ديسمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

محمد حمدي يزين قائمة نادي الزمالك ضد المحلة

يعود محمد حمدي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى قائمة الفريق في المباراة المقبلة أمام غزل المحلة، بعد تعافيه من الإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

محمد حمدي- نادى الزمالك

أصبح محمد حمدي جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة، حيث شارك في التدريبات بشكل طبيعي بعد انتهاء البرنامج التأهيلي المخصص له وفقًا لما علمه " الموجز ".

ويستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعداداً لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

في سياق آخر، أكدت الأشعة التي خضع لها المدافع التونسي حمزة المثلوثي سلامته من أي كسور أو شروخ في عظام القفص الصدري، بعد الاصطدام الذي تعرض له مع حارس المرمى محمد عواد في المباراة الأخيرة ضد المصري البورسعيدي.

على الرغم من تأكد الجهاز الطبي من سلامته، فإن شدة الألم الناتج عن الاصطدام ستحدد موقفه من مواجهة غزل المحلة المقبلة، خاصة وأن الكدمة تسبب آلامًا شديدة في منطقة الصدر.

وكان فريق الزمالك قد حقق الفوز على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة نادي الزمالك ضد المحلة

1. النادي الأهلي - 7 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3. المصري - 7 نقاط

4. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

5. الزمالك - 6 نقاط

6. فاركو - 4 نقاط

7. غزل المحلة -4 نقاط

8. سموحة - 4 نقاط

9. الاسماعيلي - 4 نقاط

10. طلائع الجيش - 4 نقاط

11. سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

12. فيوتشر - 3 نقاط

13. بتروجيت - نقطتين

14. الجونة - نقطتين

15. زد - نقطتين

16. إنبي - نقطة

17. البنك الأهلي - نقطة

18. حرس الحدود - نقطة.

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