كواليس أزمة عمر خضر.. طوارئ بعد اختفاء عقد لاعب الزمالك

أربك الشاب عمر خضر لاعب الزمالك السابق، والمحترف حاليًا في نادي أستون فيلا الإنجليزي، حسابات مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، بعد الجدل الذي أثير حوله في الساعات الأخيرة.

اختفاء عقود عمر خضر لاعب الزمالك

واختفت عقود عمر خضر لاعب الزمالك السابق، في صفقة انتقاله إلى نادي زد ومنه إلى أستون فيلا الإنجليزي في أغسطس 2023، وهو ما يهدد بعدم قدرة القلعة البيضاء في الحصول على نسبتها من صفقة بيع اللاعب.

تفاصيل احتراف لاعب الزمالك إلى أستون فيلا

وكان من المقرر أن يحصل نادي الزمالك على مقابل مادي كبير من صفقة انتقال عمر خضر إلى نادي أستون فيلا، وأشارت التقارير أن المقابل المادي وصل إلى 3 مليون دولار.

وانتقل عمر خضر من نادي الزمالك إلى زد في صفقة هي الأكبر من حيث المقابل المادي في موسم 2022 مقابل 4 ملايين جنيه، لتكون أضخم صفقة في عالم الناشئين، مع وجود بند في العقد يتيح بمنح القلعة البيضاء نسبة من البيع إلى أستون فيلا.

تحقيق عاجل بعد اختفاء عقد لاعب الزمالك

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، فتح تحقيقًا عاجلًا بعد اختفاء عقد عمر خضر، وهو ما يسقط أحقية القلعة البيضاء في أي نسبة من بيع اللاعب واحترافه.

وأكد مجلس الإدارة أن عقد لاعب الزمالك اختفى منذ توليهم المهمة، ويتم البحث عنه، وهو ما يشير لاختفائه في عهد المجلس السابق.

عمر حضر لاعب الزمالك السابق

أبرز المعلومات حول عمر خضر لاعب الزمالك السابق

ويرصد الموجز أبرز المعلومات حول عمر خضر لاعب الزمالك السابق والمحترف حاليًا في أستون فيلا

ويعد عمر خضر من مواليد 2006 بمحافظة الأسكندرية، وانضم لناشئي نادي الزمالك، قبل أن ينتقل في موسم 2022 إلى نادي زد في عقد هو الأكبر في تاريخ الناشئين.

وبعد موسم واحد فقط في أغسطس 2023، خطف اللاعب أنظار أستون فيلا، لينتقل في صفقة تاريخية إلى النادي الإنجليزي في صفقة خيالية، بسبب تألقه رفقة المنتخب الوطني للناشئين، ليوقع بعدها عقدًا احترافيًا مع النادي في يوليو الماضي مقابل 8 مليون دولار.

اقرأ أيضًا:

جوميز يوافق على تعاقد نادي الزمالك مع نجم فاركو في الشتاء

تعادل سلبي بين الزمالك وبلاك بولز بعد 30 دقيقة بالكونفدرالية الأفريقية