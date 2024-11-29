جوميز يوافق على تعاقد نادي الزمالك مع نجم فاركو في الشتاء

يقترب نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب من حسم صفقة محلية جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعزيز صفوف الفارس الأبيض في الموسم الجاري.

وطلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك التعاقد مع أحد لاعبي الدوري المصري خلال الميركاتو الشتوي المقبل لتدعيم صفوف الفريق الأبيض هذا الموسم.

وتلقى المدرب البرتغالي ترشيحات من لجنة الاسكاوتنج في نادي الزمالك بعد ترشيح أكثر من اسم داخل بطولة الدوري المصري للتوقيع مع أحدهم في الشتاء المقبل.

وجاء على رأس هذه الأسماء محمود جهاد نجم وسط نادي فاركو بعد تقديمه عروضًا مميزة مع فريقه السكندري هذا الموسم وبات محط أنظار العديد من الأندية المحلية الكبرى.

محمود جهاد على رادارنادي الزمالك بفرمان جوميز

ووفقًا لما علمه " الموجز " من مصادر داخل نادي الزمالك فإن جوميز قد وافق بشدة على ضم محمود جهاد من صفوف فاركو خلال الشتاء الجاري لتعزيز صفوف الفريق الأبيض.

محمود جهاد- نادي الزمالك

وأكد المدرب البرتغالي أنه شاهد اللاعب في أكثر من مباراة مع فريقه فاركو حيث نال إعجابه بشدة نظرًا لما يمتلكه من فنيات وحالة بدنية مميزة.

ومن المنتظر أن يدخل مسؤولي الزمالك في مفاوضات قوية مع نظرائهم في فاركو لحسم صفقة محمود جهاد مبكرًا قبل فتح نافذة الانتقالات الشتوية والدخول في صراع مع الأندية الراغبة في ضمه.

موعد مباراة نادي الزمالك القادمة في الدوري المصري

ومن جهة أخرى يواصل فريق الزمالك بقيادة جوميز استعدادته القوية لملاقاة نادي غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الـ4 من بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة يوم الثاني من ديسمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بالمملكة العربية السعودية.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة

1. النادي الأهلي - 7 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3. المصري - 7 نقاط

4. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

5. الزمالك - 6 نقاط

6. فاركو - 4 نقاط

7. غزل المحلة -4 نقاط

8. سموحة - 4 نقاط

9. الاسماعيلي - 4 نقاط

10. طلائع الجيش - 4 نقاط

11. سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

12. فيوتشر - 3 نقاط

13. بتروجيت - نقطتين

14. الجونة - نقطتين

15. زد - نقطتين

16. إنبي - نقطة

17. البنك الأهلي - نقطة

18. حرس الحدود - نقطة.

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