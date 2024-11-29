حقيقة مفاوضات نادى الزمالك مع مهاجم الدوري الليبي.. تفاصيل

كشفت مصادر داخل نادى الزمالك حقيقة صحة التقارير التي تدعي التفاوض مع اللاعب الليبي فهد المسماري، مهاجم فريق التحدي الليبي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم اللاعب فهد المسماري، مهاجم نادي التحدي الليبي بالانتقال إلى صفوف نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وصرّح المصدر في نادى الزمالك لـ “ الموجز ” بأن اللاعب تم عرضه على إدارة النادي ولجنة الكرة لدراسة إمكانية التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

ويبلغ المسماري من العمر 20 عامًا، وقدم أداء جيدًا مع فريق التحدي ومنتخب ليبيا مؤخرًا.

نادي الزمالك يستعد لمواجهة غزل المحلة في الدوري

في سياق متصل، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الجمعة.

وسيعود نادي الزمالك التدريبات غدًا السبت في ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في الدوري الممتاز.

نادى الزمالك

وكان نادى الزمالك قد فاز على بلاك بولز بطل موزمبيق بنتيجة ٢-٠ في مباراتهما الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض البدلاء والمستبعدين من المباراة السابقة مباراة ودية يوم أمس الخميس، حيث فاز الزمالك بهدف دون رد سجله حسام أشرف.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الاثنين المقبل في الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة



1. النادي الأهلي - 7 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3. المصري - 7 نقاط

4. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

5. الزمالك - 6 نقاط

6. فاركو - 4 نقاط

7. غزل المحلة -4 نقاط

8. سموحة - 4 نقاط

9. الاسماعيلي - 4 نقاط

10. طلائع الجيش - 4 نقاط

11. سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

12. فيوتشر - 3 نقاط

13. بتروجيت - نقطتين

14. الجونة - نقطتين

15. زد - نقطتين

16. إنبي - نقطة

17. البنك الأهلي - نقطة

18. حرس الحدود - نقطة.

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