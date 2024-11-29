جدول ترتيب الدوري السعودي عقب فوز النصر والأهلي والقادسية اليوم

يترقب عشاق الكرة السعودية، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد مباريات اليوم الجمعة 29 نوفمبر الجاري، في إطار مباريات الجولة الـ 12من البطولة، حيث حقق النصر، الفوزعلي نظيره ضمك ، بثنائية رونالدو وتفوق القادسية ضد الخليج بهدف نظيف، وحقق الأهلي الفوز علي الوحدة بهدف نظيف.

مازال فريق الاتحاد السعودي، يحافظ على صدارة جدول ترتيب المسابقة، برصيد 30 نقطة ليواصل رحلة استعادة اللقب الذي يحمله الهلال الوصيف برصيد 28 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي

ويستعرض الموجز ، خلال السطور التالية جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد مباريات اليوم الجمعة 29 نوفمبر الجاري ويأتي كالأتي..

1- الاتحاد - 30 نقطة

2- الهلال - 28 نقطة

3- النصر- 25 نقطة

4- القادسية - 25 نقطة

5- الشباب - 22 نقطة

6- الأهلي - 20 نقطة

7- الخليج - 19 نقطة

8- التعاون - 15 نقطة

9- الرياض - 15 نقطة

10- الرائد - 14 نقطة

11- ضمك - 14 نقطة

12- الاتفاق - 12 نقطة

13- العروبة - 10 نقطة

14- الأخدود - 9 نقاط

15- الوحدة - 9 نقاط

16- الخلود - 7 نقاط

17- الفيحاء - 7 نقاط

18- الفتح - 5 نقاط

ترتيب الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال ضد الشباب

تنطلق مباراة الهلال ضد الشباب مساء السبت الموافق 30 نوفمبر 2024، في دوري روشن السعودي، والمقرر انطلاقه في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الاتحاد ضد الاتفاق

تنطلق مباراة فريق الاتحاد ضد نظيره الاتفاق مساء السبت الموافق 30 نوفمبر 2024، في دوري روشن السعودي، والمقرر انطلاقه في تمام الساعة 4:25 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

يمكنك مشاهدة بث مباشر لمباريات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، عبر شاشة SSC السعودية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري السعودي هذا الموسم 2024-2025.

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