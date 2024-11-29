ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية كريستيانو رونالدو في شباك ضمك

رفع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر، رصيده في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين، بعد ثنائيته أمام ضمك في الجولة الثانية عشر من عمر هذا الموسم 2024-2025.

تواجد كريستيانو رونالدو على رأس التشكيل الأساسي لنادي النصر في مواجهة ضمك التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

وقاد كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي، للفوز على ضمك بهدفين دون رد، في المواجهة القوية التي استضافها ملعب الأول بارك في الرياض.

وسجل رونالدو ثنائية النصر في شباك ضمك اليوم، في الدقيقتين 17 و 97، ليرفع رصيد أهدافه في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي إلى 9 أهداف.

ويستعرض لكم الموجز فيما يلي، جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين 2024-2025 بعد ثنائية رونالدو اليوم، والذي يتصدره ميتروفيش نجم الهلال برصيد 12 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري السعودي

- ميتروفيتش - الهلال - 12 هدفًا.

-كريستيانو رونالدو - النصر - 9 أهداف.

- كريم بنزيما - الاتحاد - 8 أهداف.

- عبد الله آل سالم - الخليج - 7 أهداف.

- جورج نكودو - ضمك - 7 أهداف.

- تاليسكا - النصر - 6 أهداف.

- حسام عوار - الاتحاد - 6 أهداف.

- موسي بارو - التعاون - 6 أهداف.

- أوباميانج - القادسية - 5 أهداف.

- عبد الرزاق حمد لله - الشباب - 4 أهداف.

كريستيانو رونالدو في وصافة ترتيب هدافي الدوري السعودي

موعد مباراة النصر السعودي القادمة

ومن المقر أن تقام مباراة النصر السعودي القادمة ضد السد القطري، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتنطلق صافرة مباراة النصر السعودي القادمة، يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تجدر الإشارة إلى أن النصر يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، برصيد 13 نقطة.

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