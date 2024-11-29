النصر يتجاوز عقبة ضمك بثنائية رونالدو في الدوري السعودي ويطارد الاتحاد والهلال

انتهت مباراة النصر و ضمك، بفوز رفقاء رونالدو بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في إطار مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، بنسختها الحالية.

هذا الفوز يرفع رصيد النصر للنقطة 25 في المركز الثالث و يقترب من ثنائي المقدمة، خاصة أنها تأتي في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها مسابقة الدوري السعودي، ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، بينما يقع فريق الهلال في المركز الثاني برصيد 28 نقطة.

موعد مباراة النصر و ضمك

تنطلق مباراة النصر و ضمك، مساء اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024، في دوري روشن السعودي، في تمام الساعة 4:40 مساء بتوقيت القاهرة .

القنوات الناقلة لمباراة النصر و ضمك

يمكنك مشاهدة بث مباشر لمباراة النصر و ضمك، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، عبر شاشة SSC السعودية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري السعودي هذا الموسم 2024-2025..

النصر ضد ضمك

تشكيل النصر ضد ضمك

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - لابورت.

خط الوسط: عبدالله الخيبري - بروزوفيتش - أوتافيو مونتيرو - نواف بوشل.

خط الهجوم: تاليسكا- كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.

جدول ترتيب الدوري السعودي عقب فوز النصر ضد ضمك

يرصد الموجز جدول ترتيب الدوري السعودي ويأتي كالتالي..

1- الاتحاد - 30 نقطة

2- الهلال - 28 نقطة

3- النصر - 25 نقطة

4- القادسية - 25 نقطة

5- الشباب - 22 نقطة

6- الخليج - 19 نقطة

7- الأهلي - 17 نقطة

8- التعاون - 15 نقطة

9- الرياض - 15 نقطة

10- الرائد - 14 نقطة

11- ضمك - 14 نقطة

12- الاتفاق - 12 نقطة

13- العروبة - 10 نقطة

14- الأخدود - 9 نقاط

15- الوحدة - 9 نقاط

16- الخلود - 7 نقاط

17- الفيحاء - 7 نقاط

18- الفتح - 5 نقاط

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