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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

ميعاد مباراة النصر ضد ضمك والفنوات الناقلة في الدوري السعودي

النصر السعودي
النصر السعودي

سيشهد الدوري السعودي مباراة النصر القوية ضد ضمك، ضمن لقاءات الجولة الـ 12 من الدوري السعودي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

موعد مباراة النصر ضد ضمك في الدوري السعودي

ستقام مباراة النصر المقبلة في إطار لقاءات الدوري السعودي للمحترفين في تمام الساعة الـ 4:40 عصر غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ 12.

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القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد ضمك في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنقل مباراة النصر ضد نظيره ضمك عبر قناة “أس أس سي” السعودية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل النصر المتوقع لمباراته ضد ضمك في الدوري السعودي

ويستعرض الموجز تشكيل النصر المتوقع أمام ضمك في الدوري السعودي غدًا

في حراسة المرمى: بينتو. 

في خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - إيمرك لابورت - نواف بوشل. 

في خط الوسط: عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو. 

في خط الهجوم: إندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.

مباراة النصر ضد ضمك

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة النصر وضمك

1- الاتحاد - 30 نقطة 

2- الهلال - 28 نقطة 

3- النصر - 22 نقطة 

4- الشباب - 22 نقطة 

5- القادسية - 22 نقطة 

6- الخليج - 19 نقطة 

7- الأهلي - 17 نقطة

8- التعاون - 15 نقطة 

9- الرياض - 15 نقطة 

10- الرائد - 14 نقطة 

11- ضمك - 14 نقطة 

12- الاتفاق - 12 نقطة 

13- العروبة - 10 نقطة 

14- الأخدود - 9 نقاط 

15- الوحدة - 9 نقاط 

16- الخلود - 7 نقاط 

17- الفيحاء - 7 نقاط 

18- الفتح - 5 نقاط

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي قبل مباراة النصر وضمك

1- ألكساندر ميتروفيتش - الهلال 12 

2- كريم بنزيما - الاتحاد 8 

3- كريستيانو رونالدو - النصر 7 

4- جورج كيفين نكودو - ضمك 7 

4- عبد الله آل سالم - الخليج 7 

5- تاليسكا - النصر 6 

5- موسى بارو - التعاون 6 

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