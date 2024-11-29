يترقب عشاق كرة القدم في مختلق أنحاء العالم، موعد مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد التي تجمعهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025.

ويرصد لكم الموجز فيما يلي، موعد مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها بالتردد والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد

تحدد موعد مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي، مساء يوم السبت الموافق 30 نوفمبر الجاري، والتي يحتضنها ملعب لندن الأولمبي.

وتنطلق صافرة الجانزر ووست هام، في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الـ 8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وعند الساعة 9:30 مساء بتوقيت الإمارات.

ويلاحق الجانزر منافسيه ليفربول ومانشستر سيتي، على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، لذلك يسعى لتحقيق الفوز على وست هام في اللقاء المرتقب.

موعد مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد

ومن المتوقع أن يأتي الشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ووست هام يونايتد القادمة على النحو التالي.

تشكيل أرسنال ضد وست هام يونايتد

حراسة المرمى: رايا.

الدفاع: تيمبر- ساليبا- جابرييل- كالافيوري.

الوسط: أوديجارد- بارتي- رايس.

الهجوم: ساكا- كاي هافيرتز- مارتينيلي.

تشكيل وست هام يونايتد ضد أرسنال

حارس المرمى: فابيانسكي.

الدفاع: وان بيساكا- توديبو- كيلمان- إيميرسون.

الوسط: سوتشيك- سولير- باكيتا.

الهجوم: بوين- أنطونيو- سومريفيل.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ووست هام يونايتد

تذاع أحداث مباراة أرسنال ووست هام عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، التي تبث مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط.

ولمشاهدة قنوات بي إن سبورت اتبع الترددات الآتية..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

الجدير بالذكر، أن أرسنال يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يأتي فريق وست هام يونايتد في المرتبة الرابعة عشر برصيد 12 نقطة.

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