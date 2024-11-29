متوفر.. بث مباشر مباراة النصر و ضمك في الدوري السعودي (2-0)

يقدم الموجز خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر لمباراة النصروضمك، في إطار مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، بنسختها الحالية، والمقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر الجاري، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

بث مباشر مباراة النصر و ضمك

يمكنك متابعة بث مباشر لمباراة النصر و ضمك، عبر موقع “الموجز"، حيث يسعي كلا الفريقين النصر و ضمك للفوز في مباراة اليوم، خاصة أنها تأتي في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها مسابقة الدوري السعودي، ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، بينما يقع فريق النصر في المركز الثالث برصيد 22 نقطة.

بث مباشر مباراة النصر و ضمك

مشاهدة مباراة النصر و ضمك في الدوري السعودي لحظة بلحظة

نهاية المباراة بفوز النصر ضد ضمك بثنائية كريستيانو رونالدو

د90+9.. الحم يلغي الهدف الثالث للنصر بداعي التسلل

د90+8.. عرضية غريب لاعب النصر تخرج لضربة مرمي

د90+6.. القائم يمنع الهدف الثالث للنصر من تسديدة تاليسكا

د90+3.. ضمك يضغط لتسجيل هدف تقليص الفارق

د90.. الحكم يحتسب 9 دقائق وقت بدل ضائع

د86.. النصر يحاول تسجيل الهدف الثالث في مرمي ضمك

د82.. النصر يسير اللعب للحفاظ علي تقدمه

د78.. رونالدو يسجل الهدف الثاني للنصر ضد ضمك

د77.. بطاقة صفراء علي العنزي لاعب ضمك

د76.. بطاقة صفراء لنواف بوشل لاعب النصر

د75.. اختراق رونالدو يمنح فرصة الهدف الثاني للنصر قبل تدخل دفاع ضمك

د74.. تسديدة غريب تصطدم بدفاع ضمك

د71.. سقوط غريب لاعب النصر بمنطقة جزاء ضمك

د70.. النصر يمارس الضغط العالي علي لاعبي ضمك

د68.. خروج ساديو ماني و زي مكان من النصر

د66.. سقوط زي مكان لاعب النصر وتوقف اللعب

د62.. النصر يهدر الهدف الثاني للنصر ضد ضمك

د60.. خروج أنجلو ودخول أندرسون تاليسكا في صفوف النصر

د57.. النصر يسير اللعب ويعيد نشاطه الهجومي لاحراز الهدف الثاني

د53.. ركنية ضمك يبعدها دفاع النصر

د50.. ضمك يضيع هدف التعادل أمام مرمي النصر

د48.. ضمك يضغط في محاول لتعديل النتيجة

د46.. انطلاق الشوط الثاني من مباراة النصر وضمك

نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بهدف نظيف لرونالو

د1..

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”، متابعة بث مباشر لمباراة النصر و ضمك، ضمن مباريات الدوري السعودي، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

بث مباشر مباراة النصر و ضمك

يقدم موقع “الموجز”، بث مباشر لمباراة النصر و ضمك، التي تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024، في دوري روشن السعودي، والمقرر انطلاقه في تمام الساعة 4:40 مساء بتوقيت القاهرة .

بث مباشر مباراة النصر و ضمك

يمكنك مشاهدة بث مباشر لمباراة النصر و ضمك، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، عبر شاشة SSC السعودية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري السعودي هذا الموسم 2024-2025..

النصر ضد ضمك

تشكيل النصر ضد ضمك

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - لابورت.

خط الوسط: عبدالله الخيبري - بروزوفيتش - أوتافيو مونتيرو - نواف بوشل.

خط الهجوم: تاليسكا- كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة النصر وضمك

نرصد جدول ترتيب الدوري السعودي ويأتي كالتالي..

1- الاتحاد - 30 نقطة

2- الهلال - 28 نقطة

3- النصر - 22 نقطة

4- الشباب - 22 نقطة

5- القادسية - 22 نقطة

6- الخليج - 19 نقطة

7- الأهلي - 17 نقطة

8- التعاون - 15 نقطة

9- الرياض - 15 نقطة

10- الرائد - 14 نقطة

11- ضمك - 14 نقطة

12- الاتفاق - 12 نقطة

13- العروبة - 10 نقطة

14- الأخدود - 9 نقاط

15- الوحدة - 9 نقاط

16- الخلود - 7 نقاط

17- الفيحاء - 7 نقاط

18- الفتح - 5 نقاط

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