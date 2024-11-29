موعد مباراة برشلونة ضد لا بالماس بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، مباراة برشلونة ضد لا بالماس، ضمن مباريات الجولة الـ 15، من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق برشلونة لتحقيق الفوز أمام لا بالماس ليعزز موقعه في صدارة ترتيب الدوري الإسباني ويوسع فارق النقاط مع ريال مدريد مما يقربه من التتويج بلقب الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

موعد مباراة برشلونة ضد لا بالماس

صافرة بداية مباراة فريق برشلونة ضد لا بالماس، والتي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإٍسباني للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصر غد السبت الموافق 30 نوفمبر الجاري.

القنوات الناقلة لـ مباراة برشلونة ضد لا بالماس

تستطيع مشاهدة مباراة برشلونة ضد لا بالماس، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 3.

برشلونة ضد لا بالماس

ريال مدريد ضد خيتافي

تشهد الجولة الـ 15 بالدوري الإسباني مواجهة بين ريال مدريد ونظيره خيتافي، في المباراة التي تجمعهما في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بعد غد الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.

ترتيب الدوري الإسباني

يرصد لكم الموجز جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة ضد لا بالماس والذي يأتي على النحو التالي:

1- برشلونة 34 نقطة

2- ريال مدريد 30 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 29 نقطة

4- فياريال 25 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 23 نقطة

6- أوساسونا 22 نقطة

7- جيرونا 21 نقطة

8- ريال مايوركا 21 نقطة

9- ريال بيتيس 20 نقطة

10- ريال سوسييداد 18 نقطة

11- سيلتا فيجو 18 نقطة

12- إشبيلية 18 نقطة

13- رايو فاليكانو 16 نقطة

14- ليجانيس 14 نقطة

15- خيتافي 13 نقطة

16- ديبورتيفو ألافيس 13 نقطة

17- لاس بالماس 12 نقطة

18- فالنسيا 10 نقاط

19- إسبانيول 10 نقاط

20- بلد الوليد 9 نقاط

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