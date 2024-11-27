س&ج.. كم هدف سجل كريستيانو رونالدو في مسيرته 2024 ؟.. أرقام قياسية

يواصل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي توهجه في ملاعب كرة القدم على الرغم من انتقاله إلى منطقة الخليج مبتعدًا عن القارة الأوروبية.

ويعتبر كريستيانو رونالدو واحدًا من أعظم لاعبي كرة القدم في الناريح حيث سجل رقمًا قياسيًا بعدما أحرز 908 هدفًا في مسيرته الاحترافية حتى نهاية عام 2024.

ويعتبر هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ الساحرة المستديرة بعدما استطاع كريستيانو رونالدو تحقيقه أثناء مشاركته مع الأندية المختلفة ومنتخب البرتغال.

أرقام قياسية لـ كريستيانو رونالدو في مسيرته الكروية

ويعرض " الموجز " عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته حتى عام 2024:

كريستيانو رونالدو انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد في عام 2003 حيث أثبت جدارته داخل ملعب " الأولد ترافورد" بعدما ساهم في تحقيق العديد من البطولات على رأسها دوري أبطال أوروبا 2008، حيث فاز بأول كرة ذهبية له

كريستيانو رونالدو

في الفترة الأولى لـ كريستيانو رونالدو (2003-2009): سجل 118 هدفًا في 292 مباراة.

وأحرز الدولي البرتغالي في فترته الثانية مع المان يونايتد (2021-2022) 27 هدفًا في 54 مباراة ليصبح الإجمالي 145 هدفًا في 346 مباراة مع “الشياطين الحمر”.

ماذا قدم كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد ويوفنتوس ؟

وانضم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي إلى ريال مدريد عام 2009، ليصبح الهداف التاريخي بعدما تخطى عدد أهدافه بقميص الملكي عدد مبارياته.

وأحرز رونالدو 450 هدفًا في 438 مباراة جاءت على النحو التالي:

الدوري الإسباني: 311 هدفًا.

دوري أبطال أوروبا: 105 أهداف.

كأس ملك إسبانيا: 22 هدفًا.

بطولات أخرى: 12 هدفًا.

ولعب كريستيانو رونالدو بقميص يوفنتوس في الفترة من 2018 و2021، محرزًا 101 هدفًا في 134 مباراة ليصبح أول لاعب يحرز أكثر من 100 هدف مع ثلاثة أندية مختلفة.

أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر ومنتخب البرتغال

وساهم كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي الذي انضم إليه في نهاية عام 2022 في 77 هدفًا بعدما خاض 87 مباراة حيث جاءت أهدافه بقميص العالمي كالتالي:

دوري روشن السعودي: 56 هدفًا.

دوري أبطال آسيا: 8 أهداف.

بطولات محلية وقارية أخرى: 13 هدفًا.

يعتبر كريستيانو رونالدو أيضًا الهدف التاريخي للمنتخبات حيث أحرز 135 هدفًا في 215 مباراة مع برازيل أوروبا وساهم بفوزه بيورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.

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