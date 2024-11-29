موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الليجا.. القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

عشاق كرة القدم الإسبانية، علي موعد مع الإثارة والمتعة عبر متابعة مباراة ريال مدريد القادمة ضد خيتافي، ضمن مباريات الجولة الـ 15، من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يعاني فريق ريال مدريد من تراجع في النتائج وكان أخرها الهزيمة أ/ام ليفربول بثنائية نظيف في دوري الأبطال ويبحث عن الفوز في هذه المباراة للعودة لطريق الانتصارات مرة أخري ومطاردة برشلونة علي قمة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد خيتافي

تنطلق مباراة فريق ريال مدريد ضد خيتافي، والتي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بعد غد الأحد الموافق 1 ديسمبر المقبل.

القنوات الناقلة لـ مباراة ريال مدريد ضد خيتافي

تستطيع مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد خيتافي، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإٍسباني الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 2.

ريال مدريد

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد خيتافي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فالفيردي - روديجر - فيرلان ميندي - أسينسيو

الوسط: إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - إبراهيم دياز

الهجوم: أردا جولر - كيليان مبابي - جود بيلنجهام

ترتيب الدوري الإسباني

ويستعرض لكم الموجز جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد ضد خيتافي في الجولة الـ 15 للبطولة والذي يأتي على النحو التالي:

1- برشلونة 34 نقطة

2- ريال مدريد 30 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 29 نقطة

4- فياريال 25 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 23 نقطة

6- أوساسونا 22 نقطة

7- جيرونا 21 نقطة

8- ريال مايوركا 21 نقطة

9- ريال بيتيس 20 نقطة

10- ريال سوسييداد 18 نقطة

11- سيلتا فيجو 18 نقطة

12- إشبيلية 18 نقطة

13- رايو فاليكانو 16 نقطة

14- ليجانيس 14 نقطة

15- خيتافي 13 نقطة

16- ديبورتيفو ألافيس 13 نقطة

17- لاس بالماس 12 نقطة

18- فالنسيا 10 نقاط

19- إسبانيول 10 نقاط

20- بلد الوليد 9 نقاط

اقرأ أيضا:

قرار مفاجئ بشأن مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

مواعيد مباريات النادي الأهلي المقبلة حتى نهاية عام 2024.. ريال مدريد ينتظره







