إنجاز تاريخي لـ هنا جودة.. أول عربية وإفريقية تحقق برونزية العالم

حققت المصرية هنا جودة نجمة تنس الطاولة، إنجاز تاريخي في بطولة العالم للناشئات تحت سن 19 عامًا التي أقيمت في السويد، ويرصد لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

تأهلت هنا جودة، إلى دور نصف النهائي ببطولة العالم لناشئات التنس تحت سن 19 عامًا، في إنجاز تاريخي للاعبة المصرية في تنس الطاولة.

وواجهت هنا جودة صاحبة الـ16 عامًا، الألمانية أنيت كوفمان، في مباراة نصف النهائي التي شهدت هزيمة النجمة المصرية الواعدة بنتيجة أربعة أشواط مقابل شوط.

إنجاز عالمي غير مسبوق لـ هنا جودة في بطولة التنس العالمية

وحسب هذه النتيجة، توجت هنا بالميدالية البرونزية في بطولة العالم، وبهذا أصبحت أول لاعبة عربية وإفريقية تحقق هذا الإنجاز الغير مسبوق.

لتواصل النجمة الواعدة تألقها في بطولات التنس، طامعًة في تحقيق المزيد من الإنجازات، خاصة بعدما ودعت منافسات أولمبياد باريس 2024.

علمًا بأنها شاركت في بطولة أولمبياد باريس 2024، ولكنها خرجت من البطولة بعد هزيمتها في دور الـ 64 أمام الهولندية بريت أيرلاند.

هنا جودة

وزارة الرياضة تهنئ هنا جودة

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتهنئة هنا جودة بالإنجاز التاريخي التي حققته اليوم، موكداً على أن هذا الفوز يعكس الجهد الكبير الذي تبذله اللاعبة، والدعم الذي تقدمه الدولة المصرية لتطوير الرياضة ورعاية المواهب الشابة.

أبرز إنجازات هنا جودة

من أبرز إنجازات هنا جودة، تتويجها بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في غانا خلال شهر مارس الماضي، ونجحت أيضًا في حصد لقب بطولة إفريقيا للفردي التي أقيمت في تونس في سبتمبر لعام 2023.

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