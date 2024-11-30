حسم موقف وسام أبو علي من مباراة الأهلي ضد البنك في الدوري

حسمت الفحوصات الطبيعة موقف الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، من المشاركة مع النادي الأهلي، في مباراته المقبلة ضد البنك الأهلي ضمن لقاءات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين

وتعرض وسام أبو علي للإصابة مع منتخب فلسطين، في فترة التوقف الدولي الأخيرة، ليغيب عن مباريات الأهلي الأخيرة في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا

موقف وسام أبو علي من مباراة الأهلي المقبلة

وتأكد غياب وسام أبو علي عن مباراة الأهلي المقبلة ضد البنك، في إطار لقاءات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وأثبتت الفحوصات، عدم جاهزية وسام أبو علي لخوض المباراة المقرر لها غد الأحد في تمام الخامسة مساء.

وسام أبو علي - الأهلي

مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري

السبت 30-11-2024

زد ضد حرس الحدود - 5:00 مساء - على استاد السلام الدولى

سيراميكا ضد مودرن سبورت - 5:00 مساء - على استاد المقاولون العرب

الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش - 8:00 مساء - على استاد الإسكندرية

الأحد 1-12-2024

البنك الأهلى ضد الأهلى - 5:00 مساء - على استاد السلام الدولى

سموحة ضد الجونة - 8:00 مساء - على استاد الإسكندرية

إنبى ضد الإسماعيلى - 8:00 مساء - على استاد المقاولون العرب

الاثنين 2-12-2024

المصرى البورسعيدي ضد بيراميدز - 5:00 مساء - على استاد برج العرب

بتروجيت ضد فاركو - 5:00 مساء - على استاد الكلية الحربية

غزل المحلة ضد الزمالك - 8:00 مساء - على استاد غزل المحلة

وسام أبو علي ينافس في ترتيب هدافي الدوري

ويقدم الموجز ترتيب هدافي الدوري المصري ومركز وسام أبو علي

1- علي فوزي - إنبي 3

2- محمد هلال - البنك الأهلي 2

2- وسام أبو علي - الأهلي 2

2- حسين الشحات - الأهلي 2

2 محمد علي بن حمودة - غزل المحلة 2

2- طاهر محمد طاهر - الأهلي 2

2- ناصر منسي - الزمالك 2

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