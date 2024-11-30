القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور في الأهلي بعد اعتذاره والعقوبة الجديدة

قضى إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على شائعات تمرده على الفريق، بعد العقوبة الصارمة التي أقرها محمد رمضان المدير الرياضي ضده في الساعات الأخيرة، على خلفية أزمته في مباراة استاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا مساء الثلاثاء الماضي.

ويرصد الموجز تفاصيل أزمة إمام عاشور كاملة بعد اعتذار اللاعب وعودته للتدريبات الفردية.

تفاصيل عقوبة إمام عاشور الأولى والثانية

وفرض محمد رمضان المدير الرياضي بـ النادي الأهلي غرامة مليون جنيه على إمام عاشور، وحرمانه من التدريبات الجماعية، بعد مشاجرته مع محمد الشناوي قائد الفريق، واعتراضه على قرارات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر.

سخرية إمام عاشور من محمد رمضان

وبعد العقوبة الأولى سخر إمام عاشور من محمد رمضان، ونشر صورة على صفحته الرسمية معلقًا عليها: “كرهني في الشهر الكريم الراجل”، ليقوم الأهلي بتغريمه ثانية بغرامة 250 ألف جنيه.

رد فعل إمام عاشور بعد الغرامتين واعتذاره من الأهلي

وتقدم إمام عاشور بعدها باعتذار إلى النادي الأهلي وجماهير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، ونفى كل ما تم الترويج له حول تمرده على الفريق وغيابه عن التدريبات.

وأكد إمام عاشور أن الوضع في النادي الأهلي يختلف عن أي مكان أخر، وهو يحترم النادي وجماهيره ولم يقلل منهم أبدًا، والبعض استغل الوضع وقام بفبركة بعض الأمور لزيادة الشحن بين الطرفين.

وظهر إمام عاشور في تدريبات النادي الأهلي، وهو يؤدي المران منفردًا تنفيذَا لعقوبة الجهاز الفني ومحمد رمضان باستبعاده من المران الجماعي لحين رؤية مارسيل كولر.

إمام عاشور - النادي الأهلي

حما إمام عاشور يحذر من تكرار أزمة أحمد رفعت

وفي سياق آخر، تحدث محمد حافظ والد زوجة إمام عاشور عن الواقعة، وأكد أن إمام عاشور تغير كثيرًا منذ تعاقده مع الأهلي، ويتطور ويطور أسلوبه باستمراره ولكن يجب الصبر عليه.

وأكد أن إمام عاشور يتعرض لضغوطات مستمرة منذ قدومه إلى النادي الأهلي، محذرًا أن يصل به الأمر مثلما حدث مع أحمد رفعت لاعب نادي فيوتشر الراحل.

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