7 رياضة.. أبرز الأحداث الرياضية في أسبوع وسقوط الريال وعقوبة إمام عاشور

شهد الأسبوع المنقضي أحداثًا ناريًا ولعل أبرزها جاء في الختام حيث عقوبة إمام عاشور الصادمة من النادي الأهلي، وكذلك سقوط ريال مدريد المدوي أمام ليفربول بالأمس وحادثة حافلته اليوم في إنجلترا.

ويستعرض الموجز أبرز الأحداث الرياضية التي شهدها الأسبوع المنقضي، وتفاصيل معاقبة إمام عاشور مع النادي الأهلي.

1- سقوط ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وواصل نادي ريال مدريد سقوطه في البطولات المختلفة، بعدما تلقى الضربة أمام ليفربول الإنجليزي، والسقوط بثنائية دون مقابل في دوري أبطال أوروبا.

واقترب الميرنجي من الوداع المبكر لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما أصبح مطالبًا بتحقيق الفوز في جميع مبارياته المتبقية في البطولة.

2- حادثة حافلة ريال مدريد

تعرضت حافلة نادي ريال مدريد الإسباني لحادث مروع اليوم، في مدينة ليفربول الإنجليزي، خلال رحلة الفريق الإسباني في العودة إلى العاصمة الإسبانية، بعد خوض مباراتهم الأخيرة ضد ليفربول بالأمس.

وأكدت التقارير أن حافلة ريال مدريد لم يكن بداخلها لاعبي ريال مدريد أو أعضاء الجهاز الفني، ولكنها كانت بداخلها أدوات الفريق، وتعرض سائق الحافلة لبعض الإصابات وتم معالجته على الفور.

3- عقوبة إمام عاشور في الأهلي

فرض محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي مساء اليوم الخميس، عقوبة صارمة ضد إمام عاشور، بسبب مشاجرته مع محمد الشناوي وإيقافه من التدريباته الجماعية.

إمام عاشور - الأهلي

4- تصريحات محمد صلاح

أدلى محمد صلاح تصريحاته نارية خلال الأسبوع، وأثار الجدل عن مسيرته مع ليفربول، وأشعل غضب الأساطير والجماهير بعدما لمح لرحيله.

5- سقوط مانشستر سيتي وجوارديولا

سقط مانشستر سيتي مجددًا مرتين في الأسبوع المنقضي، وخسر برباعية أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي، ثم سقط في فخ التعادل أمام فينوورد في دوري أبطال أوروبا.

6- تأجيل أول مباراة في الدوري المصري

وقررت رابطة الدوري المصري، تأجيل مباراة الأهلي ضد سموحة بسبب مباراة المارد الأحمر في دوري أبطال أفريقيا، لتكون أول مباراة مؤجلة في الموسم الجاري.

7- الأهلي يحتفل بذكرى القاضية

وشهد الأسبوع المنقضي احتفال النادي الأهلي وجماهيره بذكرى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا في موسم 2020 على حساب الغريم.

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جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة