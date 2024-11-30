الأهلي يترقب مباراة بوتافوجو ضد أتلتيكو مينيرو في نهائي كأس الليبرتادوريس اليوم

يترقب النادي الأهلي مباراة بوتافوجو ومينيرو في نهائي كأس الليبرتادوريس اليوم السبت والتي يستضيفها ملعب المونيمونتال بالأرجنتين ويتأهل الفائز من لقاء اليوم لمواجهة باتشوكا المكسيكي في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال.

ومن المنتظر أن يلتقي فريق الأهلي ضد الفائز من مباراة باتشوكا وبطل كأس الليبرتادوريس في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم 14 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة ويسعي الأهلي لتحقيق الفوز في هذه المباراة ليضرب موعدا مع ريال مدريد في نهائي البطولة.

موعد مباراة بوتافوجو ضد أتلتيكو مينيرو

صافرة بداية مباراة فريق بوتافوجو ضد أتلتيكو مينيرو، والتي تجمعهما في نهائي كأس الليبرتادوريس والتي يستضيفها ملعب المونيمونتال بالأرجنتين، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر الجاري.

القنوات الناقلة لـ مباراة بوتافوجو ضد أتلتيكو مينيرو

تستطيع مشاهدة مباراة بوتافوجو ضد أتلتيكو مينيرو، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس الليبرتادوريس بشمال أفريقيا، وتحديدا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

تاريخ لقاءات بوتافوجو ضد أتلتيكو مينيرو

يرصد الموجز تاريخ لقاءات بوتافوجو ضد أتلتيكو مينيرو حيث التقي فريق بوتافوجو نظيره مينيرو في 53 مباراة، حقق فريق أتلتيكو مينيرو الفوز في 16 مواجهة، وفاز بوتافوجو في 23 مباراة، وكان التعادل سائدا بينهما في 14 لقاء.

تشكيل أتلتيكو مينيرو المتوقع ضد بوتافوجو

حراسة المرمى: ايفرسون.

خط الدفاع: ليانكو، رودريجو باتاجليا، جونيور الونسو.

خط الوسط: جوستافو سكاربا، فاوستو فيرا، ألان فرانكو، جويلهيرمي أرانا.

خط الهجوم: هالك، باولينيو، ديفيرسون بروم سيلفا.

نادي بوتافوجو البرازيلي

تشكيل بوتافوجو المتوقع ضد أتلتيكو مينيرو

حراسة المرمى: جون فيكتور.

خط الدفاع: فيتينيو، أدريلسون سيلفا، ألكسندر باربوزا، أليكس تيليس.

خط الوسط: مارلون فريتاس، جريجور،لويز هنريكي.

خط الهجوم: إيجور جيسوس ، جيفرسون سافارينو، تياجو ألمادا.

طريق بوتافوجو و أتلتيكو مينيرو لنهائي البطولة

في نصف نهائي بطولة كأس الليبرتادوريس حقق مينيرو الفوز على ريفر بليت الأرجنتيني بثلاثية دون رد، في مباراة الذهاب، واكتفي بالتعادل السلبي في مباراة الإياب.

بينما حقق بوتافوجو في نصف نهائي كأس الليبرتادوريس فوزا كبيرعلى بنيارول بطل أوروجواي بخماسية دون رد ذهابا، وفاز بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب.

اقرأ أيضا:

اعتذار وحسم الرحيل.. بيان ناري من إمام عاشور بعد أزمته في الأهلي

نادى الزمالك يستعيد نجمه أمام غزل المحلة في الدوري المصري