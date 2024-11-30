ملامح قائمة النادي الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري.. موقف إمام عاشور

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي على قائمة فريقه لملاقاة البنك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام البنك غدًا الأحد الموافق الأول من ديسمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الـ4 من بطولة الدوري المصري.

وستبدأ صافرة لقاء النادي الأهلي ضد البنك على ملعب " السلام" في تمام الساعة الخامسة عصرً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

قائمة النادي الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

وشهدت ملامح قائمة النادي الأهلي استعدادًا لملاقاة فريق البنك استبعاد اللاعب إمام عاشور نجم وسط الفريق الأحمر بعد ابعاده عن التدريبات الجماعية لمدة أسبوع تنفيذًا للعقوبة التي فُرضت عليه من المدير الرياضي محمد رمضان.

وأكدت المصادر لـ " الموجز " أن النادي الأهلي سيفقد أيضًا محمد هاني ،كريم فؤاد ،الدولي التونسي علي معلول والمغربي أشرف داري للإصابة فضلًا عن طاهر محمد طاهر بسبب تراكم الإنذرات.

النادي الأهلي

وجاءت ملامح قائمة النادي الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: يحيى عطية الله، وكريم الدبيس، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وخالد عبدالفتاح، وعمر كمال عبدالواحد، وأكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية، وعمر الساعي، ومروان عطية، وأحمد نبيل كوكا، وأفشة، وكريم نيدفيد.

خط الهجوم: حسين الشحات، وبيرسي تاو، ورضا سليم، وكهربا، وسمير محمد.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي ضد البنك



1. النادي الأهلي - 7 نقاط

2. بيراميدز - 7 نقاط

3. المصري - 7 نقاط

4. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

5. الزمالك - 6 نقاط

6. فاركو - 4 نقاط

7. غزل المحلة -4 نقاط

8. سموحة - 4 نقاط

9. الاسماعيلي - 4 نقاط

10. طلائع الجيش - 4 نقاط

11. سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط

12. فيوتشر - 3 نقاط

13. بتروجيت - نقطتين

14. الجونة - نقطتين

15. زد - نقطتين

16. إنبي - نقطة

17. البنك الأهلي - نقطة

18. حرس الحدود - نقطة.



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