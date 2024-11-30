موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزي، قمة كروية مثيرة في موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم 2024-2025.

اصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مع غريمه مانشستر سيتي، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بنسخته الحالية.

ويحتضن ملعب آنفيلد، قمة ليفربول ضد مانشستر سيتي، التي تحظى باهتمام جماهيري كبير نظرًا للشعبية الجارفة التي يتمتع بها الفريقين في مختلف أنحاء العالم.

ويرصد لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، هو يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر من عام 2024.

وتنطلق صافرة مباراة الريدز والسماوي، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وعند الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، كما تبدأ صافرتها في تمام الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

ويخوض ليفربول المحترف في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد المستوى المميز الذي يقدمه هذا الموسم على الصعيد المحلي والقاري.

أما مانشستر سيتي فيعاني من سوء النتائج في الفترة الماضية، لذلك يبحث عن الفوز في هذه القمة النارية، من أجل تعويض تعثره، والعودة من جديدة إلى نغمة الانتصارات.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وتنقل أحداث مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، المسؤولة عن بث مباريات الدوري المصري في الشرق الأوسط.

ويأتي قنوات بي إن سبورت عبر الأقمار الصناعية المختلفة، كالآتي.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

معلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

واستقرت الشبكة القطرية، على معلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، وهو المميز حفيظ دراجي عبر شاشة بي إن سبورت 1.

الجدير بالذكر، أن ليفربول يصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد السيتي في المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

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