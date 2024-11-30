محمد صلاح يتفوق على نجم آرسنال.. وأسطورة ليفربول يكشف مستقبله

يتفوق النجم المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على بوكايو ساكا، جناح نادي أرسنال، بأداء مميز في الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025.

وفقًا لشبكة أوبتا، شارك محمد صلاح في إحراز 16 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، بينما ساهم بوكايو ساكا في 12 هدفًا فقط، بتسجيله 4 أهداف و8 تمريرات حاسمة.

تميز محمد صلاح عن ساكا بالأداء في 4 مباريات مختلفة هذا الموسم، حيث سجل وصنع في كل منها، مما يظهر تألقه على الصعيد الفردي والجماعي.

محمد صلاح يواصل التألق مع ليفربول

يقدم محمد صلاح أداءً رائعًا مع ليفربول هذا الموسم، حيث سجل 12 هدفًا وصنع 10 تمريرات حاسمة في 19 مباراة تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت.

يتصدر محمد صلاح القائمة النهائية للمرشحين على جائزة أفضل لاعب لعام 2024 من جلوب سوكر، حيث ينافس على جائزتي أفضل لاعب في العالم وأفضل مهاجم.

محمد صلاح - ليفربول

فريق ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا برصيد 31 نقطة من 12 مباراة، فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 23 نقطة ويأتي أرسنال في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.

وعلم " الموجز " في وقت سابق عن تجهيز أحد الأندية السعودية الكبرى عرضًا ضخمًا من أجل الظفر بخدمات الدولي المصري محمد صلاح بشكل مجاني في الشتاء المقبل.

أسطورة ليفربول يكشف مستقبل محمد صلاح

ومن جهة أخرى كشف مايكل أوين، أسطورة فريق ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، عن سبب تأخر عرض ليفربول على محمد صلاح لتمديد عقده، حيث يقترب الوقت للموافقة على شروط جديدة.

ح أوين: في تصريحات لصحيفة "أوبتوس سبورت" نقلتها صحيفة "نيوز ديلي"، أوض "هناك سبب بسيط وراء تعثر المفاوضات بين صلاح وليفربول. ربما أكون مخطئًا، لكن ما أسمعه هو أن محمد صلاح يرغب في عقد طويل الأمد".

وأضاف: "عندما تكون شابًا، تريد عقودًا قصيرة لتحافظ على جاذبيتك، ولكن عندما تنضج، تبحث عن الاستقرار والأمان".

وأكمل: "محمد صلاح مختلف، فهو لا يزال في قمة أدائه البدني والتهديفي لكن إذا طلب تمديد عقده لخمس سنوات، من الطبيعي أن يرى النادي أن هذه فترة طويلة جدًا".

وأضاف: "ربما لذلك لا يجرؤون على الجلوس معه حاليًا ويقولون: 'حسنًا، لنتحدث عن ذلك عندما نكون مستعدين لمنحك خمس سنوات'".

وختم: "إن أحد الأمور التي يفعلها صلاح هي إجراء هذه المقابلة، وسيبدأ المشجعون في التفكير: ما الذي يجب على ليفربول فعله؟".

اقرأ أيضًا..

صراع مصري على الحذاء الذهبي الأوروبي.. عمر مرموش في مواجهة محمد صلاح

الدوري الألماني 2024-2025.. عمر مرموش يتصدر جدول ترتيب الهدافين بعد الجولة العاشرة