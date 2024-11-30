نجوم الجولة الخامسة.. تريزيجيه ورونالدو في التشكيلة المثالية لـ دوري أبطال آسيا للنخبة

تواجد النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب الريان القطري، في التشكيل المثالي لـ الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويعد تريزيجية، هو اللاعب العربي الوحيد، الذى دخل التشكيل عن الجولة الماضية، مع تواجد نجوم من العيار الثقيل مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، والإنجليزي إيفان توني.

وقاد تريزيجيه، فريقه الريان القطري، في تحقيق تعادل مثير أمام بيرسبوليس الإيراني، حيث قدم أداءً مميزًا ساهم في حصول فريقه على نقطة ثمينة، وقدّم اللاعب المصري 4 تسديدات على المرمى، وصنع فرصة محققة للتسجيل، بالإضافة إلى استعادة الكرة 8 مرات.

تشكيل الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة

وضم التشكيل كريستيانو رونالدو، لاعب النصر بعدما سجل هدفين في شباك الغرافة القطري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: وانج داليي (شاندونج تايشان الصيني).

خط الدفاع: فرشاد فراجي (بيرسيبوليس الإيراني) – أيدي فولانج (شانجهاي شينوا الصيني) – وي زهين (شانجهاي بورت الصيني) – سوتا ميورا (كاواساكي الياباني).

خط الوسط: ماتياس فارجاس (شانجهاي بورت الصيني) – ريكو ياماني (يوكوهاما الياباني) – أوسكار (شانجهاي بورت الصيني) – تريزيجيه (الريان القطري).

خط الهجوم: إيفان توني (أهلي جدة السعودي) – كريستيانو رونالدو (النصر السعودي).

جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة

الأهلي السعودي - (المباريات: 5 - الأهداف: 12 - النقاط: 15) الهلال - (المباريات: 5 - الأهداف: 17 - النقاط: 13) النصر - (المباريات: 5 - الأهداف: 12 - النقاط: 13) الوصل - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 10) السد - (المباريات: 5 - الأهداف: 6 - النقاط: 9) الريان - (المباريات: 5 - الأهداف: 5 - النقاط: 4) استقلال طهران - (المباريات: 5 - الأهداف: 3 - النقاط: 4) الغرافة - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 4) برسيبوليس - (المباريات: 5 - الأهداف: 3 - النقاط: 3) باختاكور - (المباريات: 5 - الأهداف: 1 - النقاط: 3) الشرطة - (المباريات: 5 - الأهداف: 3 - النقاط: 2) العين - (المباريات: 5 - الأهداف: 9 - النقاط: 1)

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