برشلونة يسقط في فخ هزيمة لاس بالماس بـ الدوري الإسباني

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في فخ الهزيمة أمام لاس بالماس، خلال المواجهة النارية التي جمعت بينهما مساء اليوم في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

التقى فريق برشلونة بقيادة مدربه هانز فليك، مع منافسه لاس بالماس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

وتلقى برشلونة هزيمة قاسية من لاس بالماس بنتيجة 2-1، ليفقد البرسا ثلاث نقاط هامة في مشواره ببطولة الدوري الإسباني “الليجا”، ويستعرض لكم الموجز تفاصيل هذا اللقاء فيما يلي.

أهداف مباراة برشلونة ولاس بالماس

نجح فريق لاس بالماس في تشكيل الضغط على برشلونة منذ بداية المباراة، حتى تمكن من هز شباك الكتالوني بالهدف الأول له وفي المباراة بالدقيقة 49 عن طريق لاعبه ساندرو.

وأدرك برشلونة التعادل بهدف رافينيا دياز في الدقيقة 61، قبل أن يخطف لاس بالماس هدف الفوز في الدقيقة 67 بأقدام لاعبه فابيو سيلفا.

وانتهت مباراة برشلونة ولاس بالماس، بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، ليتجمد رصيد البرسا عند النقطة 34 متواجداً بهم في صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

أهداف مباراة برشلونة ولاس بالماس

تشكيل برشلونة ضد لاس بالماس

وخاض برشلونة مباراة لاس بالماس اليوم بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

الدفاع: أليخاندرو بالدي، إينيجو مارتينيز، باو كوبارسي، جول كوندي.

الوسط الدفاعي: فيرمين لوبيز، بيدري. الوسط الهجومي: رافينها، بابلو توري، جافي.

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

وجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: فوتشيك تشيزني، أندير أسترالاجا، جيرارد مارتين، هيكتور فورت، إيريك جارسيا، سيرجي دومينيجيز، فرينكي دي يونج، لامين يامال، داني أولمو، جويليرمو فيرنانديز، باو فيكتور، فيران توريس.

مركز برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني بعد هزيمة اليوم

ووفقاً لنتيجة مباراة اليوم، فإن برشلونة يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025 برصيد 34 نقطة، بينما يأتي فريق لاس بالماس في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

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