بخلاف المعتاد.. ما سر ظهور "الشورت الأبيض" في مباراة برشلونة اليوم ؟

سيظهر الشورت الأبيض في مباراة برشلونة اليوم ضد لاس بالماس، والتي ستجمعهما في إطار لقاءات الدوري الإسباني الممتاز للموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

سبب ارتداء الشورت الأبيض في مباراة برشلونة

وقرر مجلس إدارة نادي برشلونة، ارتداء اللاعبين الشورت الأبيض على غير المعتاد في المباراة ضد لاس بالماس، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ويأتي ذلك بسبب احتفال برشلونة بذكرى تأسيسه الـ 125، حيث كان النادي الكتالوني يظهر بالشورت الأبيض في بداية تأسيسه في المباريات المختلفة.

ونظم مجلس إدارة النادي الكتالوني أمس الجمعة، حفل ضخم للاحتفال بذكرى تأسيس النادي الـ 125، قبل مباراة برشلونة اليوم ضد لاس بالماس، ضمن لقاءات الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة برشلونة اليوم

تشكيل برشلونة اليوم ضد لاس بالماس

وفي سياق آخر، أعلن الألماني هانزي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، التشكيل الرسمي في مباراته ضد لاس بالماس، وضمت اختيارات فليك لمباراة برشلونة اليوم كل من..

ويكشف الموجز تشكيل برشلونة لمباراة اليوم

في حراسة المرمى: إنياكي بينيا.

في خط الدفاع: جول كوندي – إنيجو مارتينيز – باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي.

في خط الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري.

في خط الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – فيرمين لوبيز.

ويأتي على مقاعد بدلاء مباراة برشلونة ضد لاس بالماس اليوم: فيران توريس - باو فيكتور - لامين يامال - داني أولمو - فرينكي دي يونج - إريك جارسيا - فويتشيك تشيزني - أشترالاجا - هيكتور فورت - جيرارد مارتن - سيرجي دومينيجيز - جويليرمو.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة اليوم

1- برشلونة - 34

2- ريال مدريد - 30

3- أتلتيكو مدريد - 29

4- فياريال - 25

5- أتلتيك بيلباو - 23

6- أوساسونا - 22

7- جيرونا - 21

8- ريال مايوركا - 21

9- ريال بيتيس - 20

10- ريال سوسييداد - 18

11- سيلتا فيجو - 18

12- إشبيلية - 18

13- رايو فاييكانو - 16

14- ليجانيس - 14

15- خيتافي - 13

16- ديبورتيفو ألافيس - 13

17- لاس بالماس - 12

18- فالنسيا - 10

19- إسبانيول - 10

20- بلد الوليد - 9

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