من تطوير الناشئين لعودة الجماهير.. 17 نقطة في خطة أبو ريدة لتغيير مستقبل الكرة المصرية

كشف المهندس هاني أبو ريدة، المرشح لـ رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن خطة مكونة من 17 نقطة لحل أزمات الكرة المصرية، وتهيئة مناخ ملائم لتطويرها، مؤكدًا أن مصر تستحق واقعًا ومستقبلًا أفضل يتناسب مع مكانتها في عالم كرة القدم. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكانت قائمة المهندس هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي بالكاف والفيفا، حسمت انتخابات اتحاد الكرة المقبلة بالتزكية، لمدة 4 سنوات، عقب انتهاء فترة الترشح دون ظهور أي قوائم منافسة، لتتأهل مباشرة لقيادة الاتحاد في الفترة المقبلة.

هاني أبو ريدة - المرشح لرئاسة الاتحاد المصري

خطة أبو ريدة لحل أزمات الكرة المصرية

إعادة الترتيب الداخلي.. البدء في إعادة الترتيب من الداخل، سواء لجان أو إدارات وأدوات وعاملين. تفعيل عمل اللجان المختصة.. البدء في إعادة تفعيل عمل اللجان المختصة ومنحها صلاحيات ودعمها طبقا للوائح. مشروع تطوير مسابقات الشباب والناشئين.. وضع مشروع طموح مدته 10 أعوام على الأقل للنهوض بمسابقات الشباب والناشئين كما فعلنا مسبقا في الجيل المتوج بكأس أمم إفريقيا 3 مرات متتالية، وإعادة دوري القطاعات والناشئين مجددا. ترتيب المنتخبات والأولويات لدعم المنتخب الأول وتواصل الأجيال وربط الناشئين بالفريق الأول. - العمل على تنمية موارد الاتحاد في ظل الأزمات المالية الحالية والاحتياجات المستقبلية للتطوير. زيادة عدد الممارسين للكرة بالطرق التي تفيد الكرة المصرية وتجعلها ذات قاعدة لاعبين بمستوى أفضل، وتنظيم عمل الأكاديميات تحت مظلة الاتحاد المصري لكرة القدم والاهتمام بالبراعم والناشئين ومدربي تلك المراحل السنية التي تمثل القاعدة الحقيقية للكرة المصرية التي يجب الرهان عليها، ويجب مساعدة الأسر المصرية في حلمهم دون دفع أموال طائلة، والتخلص من أزمة تزوير الأعمار. البدء الفوري في إعادة ترتيب ملف الحكام في أسرع وقت ممكن. الملف الطبي.. أتقدم بخالص العزاء لأسر كل اللاعبين الذين وافتهم المنية داخل الملاعب وآخرهم الفقيد أحمد رفعت والفقيد محمد شوقي، وندعوا للجميع بالرحمة والمغفرة، وكلنا ثقة في التعاون والدعم من وزارتي الشباب والرياضة، ووزارة الصحة من أجل الوصول لحلول شاملة لهذا الملف. عودة الجماهير للملاعب.. العودة الكاملة للجماهير والتنسيق مع جميع الجهات بما فيها الوزارة والرعاة وشركة تذكرتي ووسائل الإعلام والأجهزة المختلفة، لمناقشة ومعالجة أسباب إحجام الجماهير عن حضور المباريات ودعم المنتخبات الوطنية، وتوفير أجواء مريحة لتجربة دخول الملاعب. تطوير كافة الإدارات داخل الاتحاد وفقا لأحدث الأدوات والمعايير، وتطوير إدارة الإعلام والمسابقات وشئون اللاعبين استكمال تطوير مركز المنتخبات الوطنية.. الاهتمام باستكمال تطوير مركز المنتخبات الوطنية، وسيكون هو المقر الدائم لكل المنتخبات الوطنية بأعمارها المختلفة ستجد فيه أفضل إقامة فندقية ورعاية طبية وملاعب تدريب وخلافه. الاستفادة من مشروعات التنمية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، واستغلالها في تطوير كل النواحي، وبالأخص في تطوير البراعم وكرة الصالات والشاطئية والكرة النسائية، أشكر الأندية الكبيرة على اهتمامها بملف كرة القدم النسائية في الفترة الماضية، وأوجه التحية والتهنئة لفريق مسار على إنجازه التاريخي وتحقيق برونزية دوري أبطال إفريقيا للسيدات. تقوية دوري المناطق وإعادة تشكيل مجالس إداراتها وتطوير العمل الإداري فيها وربطها بالاتحاد. تنمية موارد الأندية وخاصة أندية دوري المحترفين والدرجة الثالثة والرابعة . العمل على تطوير كافة عناصر اللعبة مدربين وأجهزة فنية وإدارية من خلال دورات تدريبية يتم التعاون فيها بين الاتحاد المصري والاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي لكرة القدم وكافة المؤسسات الدولية والتدريبية. رابطة الأندية وتقوية دورها ودعمها، وهنا بنؤكد أن العلاقة مع اتحاد الكرة هي علاقة تكاملية وتنسيقية وليست علاقة تنافسية، لأن الرابطة تم إنشائها بقرار من اتحاد الكرة لدعم الأندية وتطوير الدوري، ولا يوجد منتخب قوي بدون أندية قوية. التعظيم من دور الاتحاد في أداء المسئولية المجتمعية.

قائمة هاني أبو ريدة

تضم قائمة هاني أبو ريدة كلاً من:

هاني أبو ريدة – رئيس الاتحاد.

خالد الدرندلي – نائب الرئيس.

أحمد حلمي الشريف – عضو مجلس إدارة.

حمادة الشربيني – عضو مجلس إدارة.

مصطفى أبو زهرة – عضو مجلس إدارة.

طارق أبو العنين – عضو مجلس إدارة.

وليد عبد الجواد – عضو مجلس إدارة.

محمد أبو حسين – عضو مجلس إدارة.

إيناس مظهر – عضو مجلس إدارة.

بينما جاءت قائمة الأسماء الاحتياطية كالآتي:

جيمس حنا.

هيام بركة.

الدكتور أشرف موسى.

ومن المقرر، أن يتسلم مجلس هاني أبو ريدة، رئاسة الجبلاية يوم 10 ديسمبر 2024، بعد انتهاء الجمعية العومية الخاصة بانتخاب مجلس جديد.

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