ريال مدريد يستهدف ضم نجم الأهلي السعودي في الميركاتو الصيفي

أوضحت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، حدد صفقة مدوية من الدوري السعودي للمحترفين، للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ريال مدريد يغازل نجم الدوري السعودي

وأشارت صحيفة “اس” الإسبانية في تقرير لها اليوم السبت، أن ريال مدريد أبدى اهتمامه باللاعب الإسباني جابري فيجا المحترف في صفوف أهلي جدة السعودي.

عقد فيجا مع أهلى جدة السعودي

وانتقل الإسباني جابري فيجا في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023 إلى نادي الأهلي السعودي قادمًا من سيلتا فيجو الإسباني، ليرتبط معهم بعقد حتى موسم 2026.

وكان نادي ريال مدريد أبدى اهتمامه باللاعب حينها ولكنه فضل المجازفة وخوض التجربة الاحترافية في دوري روشن.

موقف فيجا من الانتقال إلى ريال مدريد

وفي موسم 2023، رفض جابري فيجا الانتقال إلى ريال مدريد، ولكن عند سؤاله مؤخرًا، أكد أنه منفتح على الاحتراف في أي ناد جديد قبل انتهاء عقده مع الأهلي السعودي، وهو ما يشير لاقترابه من ريال مدريد حال تقدم بعرض رسمي في الفترة المقبلة.

جابري فيجا - صفقة ريال مدريد المحتملة

أرقام فيجا مع الأهلي السعودي في الموسم الجاري

ويوضح الموجز أرقام الدولي الإسباني جابري فيجا مع نادي أهلي جدة السعودي بعدما عاد لاهتمامات نادي ريال مدريد.

وشارك الإسباني جابري فيجا خلال منافسات الموسم الرياضي الجاري في 16 مباراة مع نادي أهلي جدة السعودي، ولم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف حتى الآن، ولكن حصل على بطاقة صفراء وحيدة.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

وفي سياق آخر، يستعد ريال مدريد لمواجهة خيتافي في لقاء ناري والمقرر له تمام الخامسة والربع مساء غد الأحد، ضمن لقاءات الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني الممتاز.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري الإسباني، وملاحقة غريمه التقليدي برشلونة، الذي يسيطر على صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 34 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الميرنجي صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب.

ويعاني ريال مدريد في الفترة الحالية تحت قيادة أنشيلوتي، وسقط في مباراته الأخيرة والتي جمعته بنظيره ليفربول.

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