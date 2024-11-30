شكوى ضد فينيسيوس جونيور بسبب مباراة ريال مدريد وليفربول

يواجه البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني، اتهامًا خطيرًا من خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني الممتاز، بسبب مباراة فريقه الأخيرة ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

سر غياب فينيسيوس جونيور عن موقعة ريال مدريد وليفربول

وغاب فينيسيوس جونيور عن مباراة ريال مدريد الأخيرة ضد ليفربول، والتي أقيمت مساء الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

اتهام لـ فينيسيوس جونيور بالقرصنة وتحذير ريال مدريد

وأوضحت صحيفة “ريفيلو” الإسبانية، أن خافيير تيباس أرسل شكوى إلى نادي ريال مدريد، يحذره من اتباع فينيسيوس جونيور اسلوب القرصنة، خاصة بعدما تابع مباراة الميرنجي الأخيرة ضد ليفربول بطريقة غير شرعية بعد أن نشر ستوري له وهو يتابع المباراة عبر قناة TNT البرازيلية.

واعتبر تيباس أن ما حدث قرصنة، لأنه يجب لأي شخص داخل إسبانيا متابعة مباريات دوري أبطال أوروبا عبر القناة الرسمية الناقلة وليس بطرق غير شرعية.

فينيسوس جونيور - ريال مدريد ضد ليفربول

فينيسيوس جونيور يلاحق ليفاندوفسكي في ترتيب هدافي الدوري الإسباني

ويوضح الموجز جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني وموقف فينيسيوس جونيور

1- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 15

2- رافينيا - برشلونة - 8

2- فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 8

2- أنتي بوديمير - أوساسونا - 8

3- كيليان مبابي - ريال مدريد - 7

3- آيوزي بيريز - فياريال - 7

4- جيوفاني لو سيلسو - ريال بيتيس - 5

4- دودي لوكيباكيو - إشبيلية - 5

4- لامين يامال - برشلونة - 5

4- ألكسندر سورلوث - أتلتيكو مدريد - 5

4- داني أولمو - برشلونة - 5

4- أوهيان سانسيت - أتلتيك بيلباو - 5

4- خافيير بوادو - إسبانيول - 5

5- اياجو اسباس - سيلتا فيجو - 4

5- جوليان ألفاريز - أتلتيكو مدريد - 4

5- ألبيرتو موليرو - لاس بالماس - 4

5- بورخا إجليسياس - سيلتا فيجو - 4

5- ماورو أرامباري - خيتافي - 4

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