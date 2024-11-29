أنشيلوتي : ريال مدريد سيكون طرفًا في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

صرح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ نادي ريال مدريد على تراجع مستوى فريقه الإسباني ببطولة دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة أمام ليفربول الإنجليزي.

وحقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح فوزًا قاسيًا على منافسه نادي ريال مدريد بهدفين مقابل لاشئ ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أنشيلوتي يتعهد بتواجد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

وتعهد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أمام جماهيره بالمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2025 على الرغم من احتلال النادي الإسباني مركزًا متأخرًا في ترتيب مجموعته.

وحقق المدرب الإيطالي 14 بطولة خلال 310 مباراة مع ريال مدريد بما في ذلك ثلاثة ألقاب ببطولة دوري أبطال أوروبا.

نادي ريال مدريد

وأصبحت فرص ريال مدريد صعبة هذا الموسم في الصعود للأدوار النهائية ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2025 عقب الهزيمة بهدفين ضد ليفربول.

وأصبح المركز الحالي لـ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هو الـ 24، بانتصارين وثلاث هزائم من خمس مباريات، مما يعني أن الفريق قد يواجه صعوبات في التأهل للمراحل اللاحقة من البطولة.

و أبدى أنشيلوتي تفاؤله وصراحته عندما سئل عن صعوبات موسم ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا حتى الآن، حيث صرح لإذاعة "El Larguero" الإسبانية قائلاً: "تذكروا أن ريال مدريد سيكون في نهائي دوري أبطال أوروبا في ميونخ، سنكون هناك".

نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم سيُقام على ملعب أليانز أرينا التابع لنادي بايرن ميونخ.

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وإذا نجح ريال مدريد في الفوز في المباريات المتبقية أمام أتالانتا في إيطاليا، سالزبورج في سانتياجو برنابيو، وبريست في فرنسا، فقد يتمكن من ضمان التأهل بواقع 15 نقطة في المراكز الثمانية الأولى من الترتيب، مع تباعده عن موناكو صاحب المركز الثامن بفارق 4 نقاط.

ومع ذلك، تعتبر المشكلة الرئيسية هي أداء ريال مدريد الضعيف خارج ملعبه في الجولات الأخيرة، حيث خسر أمام كل من ميلان وليفربول، مما يجعل المهمة أكثر صعوبة.

لم يتعرض فريق أتالانتا للهزيمة في مجموعته بدوري أبطال أوروبا ويحتل المركز الخامس بـ 11 نقطة، كما يحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي خلف نابولي.

بالنسبة للتأهل عن طريق الملحق، تبدو فرص ريال مدريد قوية للانضمام إلى الفرق المصنفة من المركز التاسع حتى الرابع والعشرين في حال تحقيقه الفوز في مباراتين من ثلاث.

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