لمنافسة ليفربول وبايرن ميونخ.. عمر مرموش على رادار ناد إنجليزي جديد

دخل ناد جديد في سباق التفاوض مع الفرعون المصري عمر مرموش، المحترف في نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، عقب تألقه في الموسم الرياضي الجاري 2024-2025.

وست هام يغازل عمر مرموش ويستغل موقف ليفربول

وفي الساعات الأخيرة، خرج نادي ليفربول من سباق التفاوض مع عمر مرموش، ليتيح الفرصة لنظيره وست هام يونايتد الدخول في الصفقة، بعدما أبدى اهتمامه باللاعب.

وسيتحرك وست هام في وقت عاجل لحسم الصفقة، مستغلًا انسحاب ليفربول بعدما كان الوجهة الأقرب للاعب.

مانشستر يونايتد يبدي اهتمامه بـ عمر مرموش

وأكدت التقارير الإنجليزي أن مانشستر يونايتد يراقب عمر مرموش، وأرسل كشافين لمباراة فرانكفورت الأخيرة في الدوري الأوروبي لمتابعة اللاعب.

ويرى مانشستر يونايتد أن عمر مرموش هو المنقذ للفريق وخطط أموريم في الفترة المقبلة، بسبب المقابل المادي المعقول للصفقة مقارنة بالمبالغ الأخرى التي تطلبها باقي الأندية للاعبيها.

برشلونة يغري مرموش بكتابة التاريخ

ويغرد نادي برشلونة خارج السرب، حيث بدأ في تقديم إغراءات إلى عمر مرموش للتوقيع معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويستغل نادي برشلونة الجانب التاريخي في الصفقة، حيث سيكون عمر مرموش هو أول لاعب مصري يرتدي قميص النادي الكتالوني حال نجحت الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، والمنافسة مع الأندية المختلفة التي تسعى لإقناع اللاعب

عمر مرموش - آينتراخت فرانكفورت الألماني

عمر مرموش في وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني

ويستعرض الموجز جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني ومركز عمر مرموش.

1- هاري كين - بايرن ميونخ - 14

2- عمر مرموش - آينتراخت فرانكفورت - 11

3- جوناثان بوركاردت - ماينز - 7

3- تيم كلاينينست - بوروسيا مونشنجلادباخ - 7

4- سيرهو جيراسي - بوروسيا دورتموند - 6

4- فيكتور بونيفيس - باير ليفركوزن - 6

5- أندريه كراماريتش - هوفنهايم - 5

5- دينيز أونداف - شتوتجارت - 5

5- إيرميدين ديميروفيتش - شتوتجارت - 5

5- هوجو إيكيتيكي - آينتراخت فرانكفورت - 5

5- جمال موسيالا - بايرن ميونخ - 5

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