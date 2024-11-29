الدوري الأوروبي 2024-2025.. ترتيب الأندية والهدافين بعد الجولة الخامسة وموقف عمر مرموش

أسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي للموسم الرياضي الجاري 2024-2025 مساء أمس الخميس.

وقاد عمر مرموش فريقه آينتراخت فرانكفورت لفوز قاتل أمام ميتيلاند، بعدما سجل هدفًا خرافيًا في لقاءت الجولة الخامسة من الدوري الأوروبي.

ويكشف الموجز جدول ترتيب الدوري الأوروبي بعد الجولة وترتيب الهدافين وموقف عمر مرموش.

جدول ترتيب هدافي الدوري الأوروبي وموقف عمر مرموش

1- يانيس إيكاونيكس - ريجاس - 7

2- بارناباس فارجا - فيرينتسفاروشي - 6

3- مايكل بيدو - إلفسبورج - 5

4- أيوب الكعبي - أولمبياكوس - 4

4- تشوبا أكبوم - أياكس - 4

4- جويدو برغشتالر - رابيد فيينا - 4

4- جيدسون فرنانديز - بشكتاش - 4

4- كينيث تايلور - أياكس - 4

4- ميكا جوتس - أياكس - 4

4- سامو أوموروديون - بورتو - 4

4- يونس أكجون - جلطة سراي - 4

5- أمين الوزاني - سبورتينج براجا - 3

5- ألكسندر يريمييف - باناثينايكوس - 3

5- ألكسندر لاكازيت - أولمبيك ليون - 3

5- أنجيل رودادو - فيسلا كراكوف - 3

5- عمر مرموش - آينتراخت فرانكفورت - 3

عمر مرموش - الدوري الأوروبي

جدول ترتيب الدوري الأوروبي بعد الجولة الـ 5

1- لاتسيو - 13

2- أتلتيك بيلباو - 13

3- آينتراخت فرانكفورت - 13

4- جلطة سراي - 11

5- أندرلخت - 11

6- أياكس - 10

7- ليون - 10

8- راينجرز - 10

9- توتنهام - 10

10- ستياوا بوخارست - 10

11- فيرنسفاروش - 9

12- مانشستر يونايتد - 9

13- بلزين - 9

14- أولمبياكوس - 8

15- فنربخشه - 8

16- ريال سوسييداد - 7

17- بودو جليمت - 7

18- سبورتنج براجا - 7

19- أي زد ألكمار - 7

20- ميديلاند - 7

21- روما - 6

22- بيشكتاش - 6

23- بورتو - 5

24- يونيون سانت جيلوا - 5

25- هوفينهايم - 5

26- سلافيا براج - 4

27- باوك سالونيكي - 4

28- إيلفسبورج - 4

29- تفينتي - 3

30- مالمو - 3

31- مكابي - 3

32- كاراباك - 3

33- لودوجوريتس - 2

34- ريمس - 2

35- نيس - 2

36- دينامو كييف - 0

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