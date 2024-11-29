جماهير فرانكفورت تعرقل رحيل عمر مرموش عن الدوري الألماني

تهدد جماهير آينتراخت فرانكفورت الألماني بتعطيل عملية احتراف عمر مرموش في الفترة المقبلة، في ظل تلقيه عدة عروض احترافية من أندية أوروبية خلال الفترة الماضية.

عقد عمر مرموش مع فرانكفورت

ويتربط عمر مرموش مع فريقه آينتراخت فرانكفورت بعقد حتى عام 2027، ولكن تألقه في الموسم الجاري يهدد برحيله المبكر عن الفريق، خاصة في ظل تمسك أندية الدوري الإنجليزي بالحصول على خدماته وعلى رأسهم ليفربول ومانشستر سيتي.

جماهير فرانكفورت تحسم مصير عمر مرموش

وأوضح موقع Fichajes الألماني، أن جماهير آينتراخت فرانكفورت أصبح ترى أن عمر مرموش أيقونة وأسطورة للفريق يجب الحفاظ عليه كأولوية، وعدم الموافقة على رحيله.

وأشارت التقارير أن الجماهير باتت تردد اسم عمر مرموش في المدرجات، بفضل إسهاماته القوية مع الفريق خلال الموسم الجاري 2024-2025

عمر مرموش - آينتراخت فرانكفورت

عمر مرموش يلاحق كين في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني

ويسلط الموجز الضوء على ترتيب هدافي الدوري الألماني وموقف عمر مرموش

1- هاري كين - بايرن ميونخ - 14

2- عمر مرموش - آينتراخت فرانكفورت - 11

3- جوناثان بوركاردت - ماينز - 7

3- تيم كلاينينست - بوروسيا مونشنجلادباخ - 7

4- سيرهو جيراسي - بوروسيا دورتموند - 6

4- فيكتور بونيفيس - باير ليفركوزن - 6

5- أندريه كراماريتش - هوفنهايم - 5

5- دينيز أونداف - شتوتجارت - 5

5- إيرميدين ديميروفيتش - شتوتجارت - 5

5- هوجو إيكيتيكي - آينتراخت فرانكفورت - 5

5- جمال موسيالا - بايرن ميونخ - 5

5- لويس أوبيندا - لايبزيج - 5

5- مايكل أوليز - بايرن ميونخ - 5

5 شوتو ماتشينو - هولشتاين كيل - 5

6- فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن - 4

6- ينز ستيج - فيردر بريمن - 4

6- ماريوس بولتر - هوفنهايم - 4

6- مارفن بيرينجر - هايدينهايم - 4

6- باتريك شيك - باير ليفركوزن - 4

6- ريتسو دوان - فرايبورج - 4

7- أليكسيس موريس - أوجسبورج - 3

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