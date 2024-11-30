أول تعليق من فليك على خسارة برشلونة ضد لاس بالماس بالدوري الإسباني

أعرب هانز فليك، المدير الفني لفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، عن خيبة أمله بسبب الهزيمة التي تعرضوا لها أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني.

وتعرض برشلونة بقيادة فليك للخسارة أمام لاس بالماس بهدفين مقابل هدف في الجولة 15 من الدوري.

وباتت صدارة فريق برشلونة مهددة، حيث إذا فاز ريال مدريد في مباراته المؤجلة، سيتصدر الليجا على حساب البلوجرانا.

فليك يعلق على هزيمة برشلونة أمام لاس بالماس

وقال هانز فليك في تصريحاته لقناة برشلونة الرسمية بعد المباراة، : "اليوم لم يكن يومنا، لم نكن فعالين في الهجوم وفشلنا في استغلال الفرص، ولكن أعتقد أن الفريق قاتل حتى اللحظات الأخيرة لنحقق نقطة على الأقل".

وبخصوص سلسلة عدم الفوز في آخر ثلاث مباريات بالدوري، علق فليك: "كان من السهل إنشاء فرص في المباريات السابقة، ولكن الأمور تغيرت الآن، وواجهنا صعوبات ضد لاس بالماس والمباراتين السابقتين".

برشلونة ولاس بالماس

وأشار قائلاً: "يجب علينا تحسين الدفاع عندما لا نسجل أهداف، لأن الحفاظ على النظافة الدفاعية أصبح أكثر صعوبة، ولكن يجب أن ندرك أن الأداء يعتمد على جميع اللاعبين وليس فقط المدافعين".

وأنهى مدرب برشلونة تصريحاته : "حاول الفريق تحقيق تحسن بعد التغييرات، لكننا لم نستطع استغلال الفرص التي أتيحت لنا، وفي هذه المباريات، لا يمكننا أن نهدر فرصًا سهلة مثل هذه".



جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة ضد لاس بالماس

ويعرض " الموجز " جدول ترتيب الليجا بعد هزيمة برشلونة المفاجأة أمام لاس بالماس :

1. برشلونة، 34 نقطة.

2. ريال مدريد، 30 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 29 نقطة.

4. فياريال، 25 نقطة.

5. ريال مايوركا، 24 نقطة

6. أتلتيك بلباو، 23 نقطة.

7. أوساسونا، 22 نقطة.

8. جيرونا، 21 نقطة.

9. ريال بيتيس، 20 نقطة.

10. ريال سوسيداد، 18 نقطة.

11. سيلتا فيجو، 18 نقطة.

12. إشبيلية، 18 نقطة.



13. رايو فاييكانو، 16 نقطة.

14. لاس بالماس، 15 نقطة.

15. ليجانيس، 14 نقطة.

16. خيتافي، 13 نقطة.

17. ألافيس، 13 نقطة.



18. فالنسيا، 10 نقاط.

19. إسبانيول، 10 نقاط.

20. بلد الوليد، 9 نقاط.

اقرأ أيضًا:

من تطوير الناشئين لعودة الجماهير.. 17 نقطة في خطة أبو ريدة لتغيير مستقبل الكرة المصرية

كولر يستقر على بديل وسام أبو علي مع النادي الأهلي ضد البنك