ترتيب الدوري الإسباني بعد هزيمة برشلونة أمام لاس بالماس

باتت المنافسة في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم 2023-2024، أكثر إثارة بعد هزيمة برشلونة أمام لاس بالماس في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم.

أقيمت مساء اليوم السبت، مباراة برشلونة ضد لاس بالماس، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز بنسختها الجارية.

وانهزم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام لاس بالماس في مباراة اليوم بنتيجة 2-1، ليفقد الفريق الكتالوني ثلاث نقاط هامة في مشواره بالليجا.

على الرغم من هذه الهزيمة، إلا أن برشلونة مازال متصدرًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة أي بفارق 4 نقاط عن غريمه ريال مدريد المتواجد في الوصافة.

في المقابل رفع فريق لاس بالماس رصيده إلى النقطة 15 متواجداً بهم في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025.

ترتيب الدوري الإسباني بعد هزيمة برشلونة

ويستعرض لكم الموجز جدول الترتيب بعد هزيمة برشلونة اليوم والذي يأتي على هذا النحو..

1. برشلونة، 34 نقطة.

2. ريال مدريد، 30 نقطة

3. أتلتيكو مدريد، 29 نقطة.

4. فياريال، 25 نقطة.

5. ريال مايوركا، 24 نقطة

6. أتلتيك بلباو، 23 نقطة.

7. أوساسونا، 22 نقطة.

8. جيرونا، 21 نقطة.

9. ريال بيتيس، 20 نقطة.

10. ريال سوسيداد، 18 نقطة.

11. سيلتا فيجو، 18 نقطة.

12. إشبيلية، 18 نقطة.

13. رايو فاييكانو، 16 نقطة.

14. لاس بالماس، 15 نقطة.

15. ليجانيس، 14 نقطة.

16. خيتافي، 13 نقطة.

17. ألافيس، 13 نقطة.

18. فالنسيا، 10 نقاط.

19. إسبانيول، 10 نقاط.

20. بلد الوليد، 9 نقاط.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف رافينيا اليوم

ويأتي ترتيب هدافي الليجا بعد هدف رافينيا اليوم كالآتي:

روبرت ليفاندوفسكي – برشلونة (15 هدفًا)

رافينيا – برشلونة (9 أهداف)

فينيسيوس جونيور – ريال مدريد (8 أهداف)

أنتي بوديمير – أوساسونا (8 أهداف)

أيوزي بيريز – فياريال (7 أهداف)

كيليان مبابي – ريال مدريد (7 أهداف)

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