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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل إنطلاق الجولة الـ 15

الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

يترقب عشاق الكرة الإسبانية جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 15 غدا الجمعة بمباراة ريال مايوركا ضد فالنسيا المقررة في العاشرة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة.

تشهد هذه الجولة عدد من المواجهات القوية في ظل الصراع الشرس علي صدارة الدوري الإسباني، ويأتي في مقدمتها، مباراة ريال مدريد ضد خيتافي، ومواجهة تجمع فريقي برشلونة ضد لاس بالماس عصر بعد غد السبت.

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مواعيد مباريات الجولة الـ 15 لبطولة الدوري الإسباني 

تنطلق مباريات الجولة الـ 15 لبطولة الدوري الإٍسباني مساء غد الجمعة وتستمر حتي بعد الاثنين 4 دسمبر المقبل وتأتي كالأتي..

مباريات الجمعة 29 نوفمبر الجاري..

ريال مايوركا  ضد فالنسيا - 10 مساء 

مباريات السبت 30 نوفمبر الجاري 

برشلونة ضد لا بالماس - 3 عصرا 

ألافيس ضد ليجانيس - 5:15 مساء 

إسبانيول ضد سيلتافيجو -7:30 مساء 

بلد الوليد ضد أتلتيكومدريد - 10 مساء

مباريات الأحد 1 ديسمبر المقبل 

فياريال  ضد جيرونا - 3 عصرا 

ريال مدريد ضد خيتافي - 5:15 مساء

رايو فاييكانو ضد أتلتيك بلباو - 7:30 مساء

ريال سوسيداد ضد ريال بيتيس - 10 مساء 

مباريات الاثنين 2 ديسمبر المقبل 

إشبيلية ضد أوساسونا - 10 مساء

ريال مدريد

ترتيب الدوري الإسباني

ويستعرض لكم الموجز جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد خيتافي  والذي يأتي على النحو التالي:

1- برشلونة 34 نقطة

2-  ريال مدريد 30 نقطة 

3- أتلتيكو مدريد 29 نقطة

4- فياريال 25 نقطة 

5- أتلتيك بيلباو 23 نقطة

6-  أوساسونا 22 نقطة

7- جيرونا 21 نقطة 

8- ريال مايوركا 21 نقطة 

9- ريال بيتيس 20 نقطة 

10- ريال سوسييداد 18 نقطة 

11- سيلتا فيجو 18 نقطة

12- إشبيلية 18 نقطة 

13- رايو فاليكانو 16 نقطة 

14- ليجانيس 14 نقطة

15- خيتافي 13 نقطة 

16- ديبورتيفو ألافيس 13 نقطة

17- لاس بالماس 12 نقطة

18- فالنسيا 10 نقاط 

19- إسبانيول 10 نقاط

20- بلد الوليد 9 نقاط

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