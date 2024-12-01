الدوري الإسباني| ريال مدريد يتفوق على خيتافي بثنائية في البرنابيو

نجح فريق ريال مدريد، في تحقيق الفوز على نظيره خيتافي، بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مباريات الدوري الإسباني. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

تقدم جود بيلينجهام بالهدف الأول في الدقيقة 30 من ركلة جزاء، وسجل كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة 38 من تمريرة رائعة لبيلينجهام.

وخرج جود بيلينجهام، بين شوطي المباراة، لتعرضه لإصابة طفيفة، وشعوره بدوار شديد ليمنعه من استكمال المباراة.

فريق ريال مدريد

وبتلك النتيجة، قفز ريال مدريد إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، من 10 انتصارات و3 تعادلات وخسارة، خلف برشلونة بفارق ونقطة، بينما تجمد رصيد خيتافي عند النقطة رقم 13 في المركز السابع عشر، من فوزين و7 تعادلات و6 هزائم.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: براهيم دياز، رودريجو، كيليان مبابي.

وجلس على مقاعد البدلاء: أندري لونين، فران جونزاليس، لوكا مودريتش، أردا جولر، إندريك، خيسوس فاييخو، فيرلاند ميندي، تشيما، لورينزو أجوادو ودييجو أجوادو.

وغاب عن الريال أمام خيتافي، الخماسي فينيسيوس جونيور ودافيد ألابا وداني كارفخال وإيدير ميليتاو وتشواميني وكامافينجا بسبب الإصابة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

برشلونة (المباريات: 15 - الأهداف: 43 - النقاط: 34) ريال مدريد (المباريات: 14 - الأهداف: 30 - النقاط: 33) أتلتيكو مدريد (المباريات: 15 - الأهداف: 26 - النقاط: 32) فياريال (المباريات: 14 - الأهداف: 27 - النقاط: 26) مايوركا (المباريات: 15 - الأهداف: 15 - النقاط: 24) أتلتيك بيلباو (المباريات: 14 - الأهداف: 20 - النقاط: 23) جيرونا (المباريات: 15 - الأهداف: 22 - النقاط: 22) أوساسونا (المباريات: 14 - الأهداف: 19 - النقاط: 22) ريال بيتيس (المباريات: 14 - الأهداف: 16 - النقاط: 20) ريال سوسيداد (المباريات: 14 - الأهداف: 11 - النقاط: 18) سيلتا فيغو (المباريات: 15 - الأهداف: 23 - النقاط: 18) إشبيلية (المباريات: 14 - الأهداف: 13 - النقاط: 18) رايو فاييكانو (المباريات: 13 - الأهداف: 13 - النقاط: 16) لاس بالماس (المباريات: 15 - الأهداف: 20 - النقاط: 15) ليغانيس (المباريات: 15 - الأهداف: 14 - النقاط: 15) ألافيس (المباريات: 15 - الأهداف: 16 - النقاط: 14) خيتافي (المباريات: 15 - الأهداف: 10 - النقاط: 13) إسبانيول (المباريات: 14 - الأهداف: 15 - النقاط: 13) فالنسيا (المباريات: 13 - الأهداف: 13 - النقاط: 10) بلد الوليد (المباريات: 15 - الأهداف: 10 - النقاط: 9)

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